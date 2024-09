El bombazo de Scaloni sobre la Finalíssima entre la Selección Argentina y España: "No lo veo factible"

Scaloni puso en duda el partido definitorio frente a España

Por ello, el DT pujatense advirtió en conferencia de prensa que, más allá de las Eliminatorias Sudamericanas y los amistosos, todavía no está claro cómo será el porvenir del elenco celeste y blanco: "En principio no sé si se va a jugar. El año que viene seguramente sea difícil por lo que me han comentado a través de las fechas, sobre todo las de España, que tiene clasificación al Mundial hasta noviembre. No lo veo factible en 2025, la verdad".