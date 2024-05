El "casi" llanto del Pollo Vignolo al hablar del difícil momento de un ex compañero de ESPN

Sebastián Domínguez enfrenta uno de los mayores desafíos de su carrera al intentar sacar a Tigre de la crisis en la que se encuentra. El ex panelista de ESPN, conocido por su claridad y capacidad analítica, asumió como director técnico del Matador de Victoria en abril, tras la salida de Néstor Gorosito. Sin embargo, su debut en el banco no ha sido auspicioso, ya que aún no ha logrado conseguir una victoria, acumulando seis derrotas y un empate en sus primeros siete partidos. Situación que generó preocupación en el Pollo Vignolo.