El chisme que contó Rodrigo de Paul sobre una actitud del Dibu Martínez en la concentración

En la previa del encuentro los medios comenzaron a alertar sobre la posibilidad de que Dibu Martínez rompa una nueva marca de más minutos sin recibir goles con la Selección Argentina . Sin embargo, sus compañeros del plantel no quisieron decir nada para no llamar a la mala fortuna.

“Lo sabíamos porque miramos la tele, aparecen esas cosas, pero nadie lo quería decir para no quemarlo” , confesó Rodrigo de Paul sobre cómo el plantel venía manejando la información sin ánimos de meterle presión al arquero.

Sin embargo, el Dibu no pudo evitar meter la pata: “Nos estábamos masajeando y el boludo va y dice: ‘Hoy, si cumplo 74 minutos...’ ¿para qué lo decís?, le decíamos. Pero no se aguanta, él es eso, es espontaneidad. Lo queremos un montón, suma un montón”.

Por su parte, al arquero le contaron de la anécdota de reveló De Paul, por lo que confesó el motivo por el cual habló del tema: “Siempre digo lo que siento con palabras grandes”. Además, bromeó: “A Messi le dije que si entraba se tirara de cabeza a defender y que no se meta a hacer goles”.

Tras sus chistes, se encargó de agradecerle al grupo por ayudarlo a batir el récord: “Lo de la marca es algo individual, pero no lo podría haber logrado sin la ayuda de mis compañeros, así que es colectivo. No lo podría haber hecho sin estos leones”.

“El que primero me avisó del récord que podía conseguir fue Leandro Paredes, después me llamó mi hermano. Durante el segundo tiempo miré un poco la pantalla para ver si se habían cumplido los minutos. Casi se me vinieron lágrimas de emoción por lo enfermo que soy y por cómo trabajo. Es un mimo para mí y para la familia”, admitió Dibu Martínez por cómo lo invadió la alegría y emoción.

Por su parte, Rodrigo de Paul concluyó elogiándolo por la nueva marca que obtuvo: “Tiene un récord recontra merecido, ya es historia pero sigue escribiendo páginas y lo seguimos haciendo todos. Ojalá que esto no se termine nunca”.