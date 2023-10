El chisme que no sabía nadie sobre el Dibu Martínez en la semifinal del Mundial

Dibu-Martínez-home.jpg

“Encara como para el vestuario, y yo estoy justo ahí de frente a él. Me dice: ‘Amigo, preparate porque sentí algo’. Me tiró, me pinchó, algo así. Y bueno, hice la entrada en calor como si fuera a jugar. Pero bueno, todo a la espera de ver si el Dibu podía o no podía”, contó.

Sin embargo, los médicos jugaron un rol clave para que pudiera jugar aquella tarde: “Lo trataron, hicieron el tratamiento antes de salir al partido. Pudo salir a jugar. Creo que fue el partido, dentro de todo, más tranquilo que tuvo. Lo ganamos bien, ganamos 3 a 0. Tuvo realmente un buen partido ese día”.

“Yo tenía que estar preparado, después no jugaba y era como mi energía para el Dibu. Y yo lo viví así al Mundial, yo quería tanto que nos vaya bien a nosotros… Para que te vaya bien a vos tenés que tirar para el mismo lado, todos para el mismo lado”, mencionó Gerónimo Rull sobre el rol que cumplió en el Mundial en aquel momento de tensión.

Por su parte, siempre priorizó el buen vínculo con el Dibu Martínez para salir a flote todos juntos de los peores momentos: “Y era así, intentaba dársela de alguna manera. Un abrazo antes del partido, algunas palabras, lo que sea... Tengo muy linda relación con él. Yo siento que él la sintió de mi parte”.