El Cholo Simeone reveló a cuál es el DT que más admira

simeone ancelotti.jpg

Y sumó: "Hay momentos en los que el jugador no interpreta que un córner es mucho más peligroso que un saque de banda y es lo que nos costó esa primera final con Real Madrid", dijo y agregó: "El hincha del Atlético Madrid quiere salir campeón y la gente exige mucho más. No sé si la paso mejor o peor que antes, pero tengo más peso hoy que cuando llegué al club. Hoy tengo más responsabilidad, cada vez que ganamos me saco un peso, no sé si estoy más contento que antes".

Cerró su diálogo con lo hecho en su actual estadía: "Pusimos al club en un lugar en el que hay que ganar y no alcanza. Si perdemos 4-0 te van a matar y es lógico. Hemos generado que nos exijan en el Atlético Madrid".

Un famoso periodista contó cómo es el duro momento de Julián Álvarez en Atlético de Madrid: "Bajoneado"

Los murmullos empiezan a escucharse en el Wanda Metropolitano cuando el Atlético de Madrid juega de local. Los jugadores parecieran profundizar la crisis futbolísticas que atraviesa el elenco de Cholo Simeone, donde Julián Álvarez no puede hacer pie como lo hizo en la Copa del Mundo 2022 o en el propio Manchester City donde se destacaba desde el banco de suplentes.

Julián Álvarez-Portada.jpg

Aquella ilusión de los hinchas colchoneros empieza a convertirse en desesperación al ver que la Araña no termina de encajar en un equipo en la que fisonómicamente se destaca por su postura defensiva. El periodismo empieza a hacerse eco de la actualidad del delantero y la palabra que empieza a calificar la actualidad de Julián es "desmoralizado".

“Julián jugó de mediocampista por izquierda dándole una mano al 3 para la vuelta y, en un momento particular, va a entrar Giuliano Simeone por (Alexander) Sorloth, entonces Julián, lo estoy mirando yo de frente, veo que Julián lo mira a Simeone (padre) y empieza a caminar para ubicarse solo de 9 porque entraba Giuliano, salía Sorloth y decía ‘voy yo de 9′”, dijo el periodista Matías Palacios en diálogo en Radio La Red.

Y agregó: “Simeone, desesperado, le hace señas para que se quede por la izquierda y entra Giuliano”. A partir de ahí, Julián no fue el mismo: “Lo anuló, no jugó más, se desmoralizó. Fue así, no salió en televisión, en ningún lado. Entró Giuliano y lo mandó al hijo de 9. Entre parentésis, el hijo no es malo, es buen futbolista”.

Simeone.jpg Julián Álvarez y el Cholo Simeone

“El equipo es algo a la deriva, no tiene forma, no se sabe de qué juegan. Y vamos a lo preciso, a lo que más nos importa: a Julián Álvarez le está haciendo mal. Lo está perjudicando. No se puede pensar en un futbolista que lo pongo donde se me canta 10 minutos en un lugar, 10 minutos en otro, media hora en otro. Anda a jugar de 9; no, anda a la izquierda; no, después anda de enganche; no, ahora salí. Ayer, lo cambia en el minuto 58 (ante Benfica, por la Champions League). ¿En serio?”, cuestionó sobre el rendimiento del equipo.

En su relato profundizó sobre el estado anímico del delantero: “Yo a Julián lo veo bajoneado, no está cómodo, esperemos que mejore esto y que no lo afecte en la selección argentina”. Es que el delantero no muestra la misma alegría en el campo de juego como en el City y tampoco logra traducirlo en su cuota goleadora que tan solo suma dos goles en diez partidos.

Para cerrar, agregó: “Simeone no le da una entidad. No le da entidad de figura y estrella, ni siquiera de delantero. Si lo comparamos con el Manchester City, ese equipo ataca con los 10 jugadores de campo en tres cuartos de campo hacia al área rival. Y el equipo de Simeone no hace ese trabajo, entonces Julián Álvarez no luce”.