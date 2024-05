Deportes La Mañana Mac Allister El Colo Mac Allister reveló en TyC Sports cuál fue el mega crack brasileño que moría por su camiseta

El padre de Alexis -campeón del mundo con la Selección argentina-, Francis y Kevin Mac Allister, recuerda una particular anécdota con un exjugador de la elite.







El Colo Mac Allister, padre de Alexis quien es campeón del mundo con la Selección argentina, ha cosechado una enriquecedora cantidad de anécdotas durante su etapa como futbolista profesional, donde tuvo paso por Boca, entre otros equipos.

Una de las historias más recordadas por el futbolista fue una situación particular que vivió cuando vestía la azul y oro. "Copa Libertadores. Eran cuatro equipos y veníamos mal. Arranca el partido y el nueve a los 15 minutos me dice: "Trocá camisetiña", comenzó relatando el Colo en una entrevista. "'Está bien, no hay problemas. después del partido", le dije. Yo no cambiaba nunca", contó entre risas el oriundo de La Pampa.

"La gente del exterior es desesperada por las camisetas, y encima esta era la de Boca. A los 25 minutos de partido se movía para todos lados e insistía pidiendo la camiseta. En el segundo tiempo me cansó y era bravo, jugaba de nueve. Era infernal. Nos meten dos goles y me pedía la camiseta. Yo no quería saber nada, lo quería matar", enfatizó el exlateral derecho entre risas.