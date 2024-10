El consejo de Franco Colapinto a sus fanáticos argentinos: "No quiero que se fundan"

Franco Colapinto 1.jpg Franco Colapinto

La frase de Franco Colapinto que despertó risas

“Me enteré ayer que salió el merchandising. Está bueno, pero lo único que espero es que no se fundan comprando estas boludeces, porque después me hacen calentar”, comentó entre risas, generando la complicidad de sus seguidores. La broma no quedó ahí, ya que Colapinto agregó de manera hilarante: “Williams le pone un precio que no lo puede comprar ni Cristiano Ronaldo. Los argentinos se vuelven locos, agotan el stock y después estamos comiendo arroz por dos meses”.