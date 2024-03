El divertido desafío del Chala Parra y su hija por un golazo memorable

Las deliciosas imágenes de Magazzine Mundial le dieron pie para dedicárselo e incluso chicanear a una de sus descendientes, que brilla como delantera. “Azul Parra era por arriba hija, ¡Quiero ver uno tuyo!”, escribió el también exRiver en esa red social, bromeando con el famoso “era por abajo, Rodrigo” de la final que Argentina perdió ante Alemania en el Mundial de Brasil 2014.

La publicación se llenó de comentarios y elogios por la genial conquista. Pero, entre tantos fans, la que vio y leyó todo y no se achicó fue su propia hija, que le contestó con humor y admiración.

“¿Me estas retando?” Obvio que lo puedo hacer si tengo la sangre Parra”, fue la repuesta de la goleadora del multicampeón Catena, tan sutil como el gol de su papá.

image.png Azul integra el equipo multicampeón de Catena.

El remate, como en los viejos tiempos en la cancha, estuvo a cargo del propio Chala, quien la clavó en el ángulo.

“Azul Parra veo tus videos hija y tus goles así que no me sorprendería. Ya hace bastante que no juego, esperemos la recuperación de María Emilia Parra así me retiro del fútbol con ustedes”, prometió, en referencia -también- a su otra hija.

image.png El Chala Parra junto a su hija María Emilia.

La explicación del Chala

“La cargo porque ella me manda videos de sus goles. Tanto Azul como mi otra hija María Emilia no me vieron jugar pero siguen la pasión del fútbol por suerte. Son delanteras las dos y también tengo a Dieguito, mi otro hijo que juega con sus amigos”, comentó el eterno crack a LM Cipolletti.

“Emilia hoy se recupera de una rotura de ligamentos pero ya la tendremos de nuevo en la cancha”, avisó.

Por lo pronto, él y Azul se divierten a puro golazos y desafíos virales.

Otra joyita

Hubo goles de Cipo más decisivos. Pero pocos más espectaculares y festejados que este. Pablo Parra, un héroe albinegro de todos los tiempos, tomó el balón en la mitad de la cancha casi de casualidad. Y desde allí se animó a patear al arco con su clase única y desfachatez. Había que tener talento y coraje para intentarlo.

Como venía, sin pararla el legendario Chala probó suerte. Esa obra de arte es uno de los tantos más recordados en la rica historia del club Cipolletti. Y por ello, ya que estamos hablando de él y reviviendo imágenes de tantos lujosos, el recuerdo de esa joyita que jamás olvidarán los hinchas.

Embed - Cipolletti vs Alvarado Mar del Plata - Torneo Regional de Futbol 1994

"Me habían avisado que el arquero jugaba adelantado. Ganábamos 1 a 0, con ellos necesitados. Había ido a tomar agua y cuando vuelvo la pelota venía mansita, miré el arco de reojo y le pegué... Se pudo haber ido a la tribuna y no pasaba nada, pero como entró, quedó en la historia", nos contó en su momento.

Ahora, Azul y María Emilia intentan emularlo. ¡Grande Pa!