El duro comunicado de la AFA: negaron las acusaciones por corrupción y cuestionaron a la Justicia

La entidad que conduce Chiqui Tapia publicó un comunicado a través de sus redes sociales, y respondieron a las acusaciones.

El fuerte comunicado que arremete contra las denuncias de la IGJ: "Es falso que la AFA 'se escapó'".

La Asociación de Fútbol Argentino ( AFA ) publicó este martes un comunicado titulado "La única verdad, es la realidad (bis)". Tras la respuesta a la presunta deuda por más de 100 millones a un hospital de Bahía Blanca, el organismo que conduce Claudio "Chiqui" Tapia respondió de manera contundente a las declaraciones y la intimación de la Inspección General de Justicia (IGJ) , encabezada por Daniel Roque Vítolo .

La entidad negó haber cometido irregularidades y acusó al organismo estatal de actuar con "desidia" y de construir un relato falso sobre supuestos incumplimientos. " Es objetivamente falso afirmar que la AFA se escapó, que no informó su cambio de jurisdicción o que dicho cambio sea ilegal", marcó parte del texto.

El extenso documento establece que se contestó a la intimación de la Inspección General de Justicia ( IGJ ) y presentaron toda la documentación contable que fue exigida de los ejercicios 2017-2023 que solo recibió una observación formal, la cual respondió en plazo.

La única verdad, es la realidad (bis).



El resto de las supuestas "vistas" o requerimientos nunca fueron notificadas oficialmente, como exige la ley, y en muchos casos los expedientes fueron archivados sin explicación.

Si la entidad que preside el Chiqui Tapia no respondía a la intimación antes del 20 de enero, la administración de Javier Milei tenía la potestad de avanzar con la designación de veedores dentro de la organización del fútbol argentino.

Por otra parte, el organismo apuntó a realizar ciertas "aclaraciones fundadas en hechos objetivos, documentación pública y actos administrativos verificables, a fin de llevar claridad a las asociaciones socias de la entidad y a la opinión pública en general".

"El incumplidor no es la AFA, sino la propia IGJ"

Por otra parte, se aclaró que el cambio de jurisdicción - de la Ciudad de Buenos Aires a la Provincia de Buenos Aires- fue aprobado en Asamblea, fiscalizado por veedores de la IGJ y debidamente notificado y certificado por el propio organismo.

Según la AFA, la IGJ participó de todo el proceso, emitió los certificados necesarios y nunca objetó el cambio, que fue inscrito oficialmente en noviembre de 2024. "Es objetivamente falso afirmar que la AFA 'se escapó' o que el cambio de jurisdicción fue ilegal", remarcaron desde la entidad.

En tanto la IGJ, dirigida por Vítolo, se exige a la AFA y a la Liga Profesional de Fútbol explicaciones detalladas sobre partidas globales en sus estados contables que, en conjunto, superan los USD 450 millones.

afa comunicado expedientes

En otro pasaje del documento, la entidad que preside Chiqui Tapia denunció demoras de hasta tres años por parte de la IGJ para analizar los balances y señaló irregularidades administrativas, como expedientes sin foliar o con hojas marcadas como "No foliar". "El incumplidor no es la AFA, sino la propia IGJ, que intenta construir un relato artificioso para encubrir años de inactividad e irregularidades", dispara el mensaje.

También la entidad negó rotundamente haber rechazado mostrar información o haber dicho "No te voy a mostrar nada", como afirmó el Inspector General. "Tal afirmación nunca fue realizada, no consta en ningún expediente ni en ninguna presentación, sencillamente porque es falsa".

Asimismo, remarcaron que la IGJ emitió certificados de vigencia y domicilio entre 2017 y 2024, siempre dejando constancia de que la AFA estaba al día con sus obligaciones.