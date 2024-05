El enfervorizado festejo de los hinchas del máximo rival de Vélez tras su caída en la final de la Copa de la Liga

La derrota de Vélez frente a Estudiantes por penales después de haber igualado 1-1 en la final de la Copa de la Liga no le hizo honor al encuentro que disputó el Fortín: con mayoría de pibes surgidos de las inferiores de la institución, fue más que el Pincha durante buena parte del cotejo y le faltó contundencia en los metros finales para festejar el título. Para colmo, el arranque del elenco de Liniers en el certamen había sido más que flojo, comprometido con el descenso y siendo apabullado por goleada ante River .

A kilómetros del Estadio Madre de Ciudades, allí donde los comandados por Gustavo Quinteros murieron de pie, el máximo rival de la V azulada se jugaba una chance clave para quedar en zona de clasificación al Reducido en la Primera Nacional. Ferro, que finalmente venció a Gimnasia de Jujuy por 2-0 en Caballito y escaló hasta la quinta posición de su grupo, recibió una alegría por partida doble . Por supuesto, los hinchas del Verdolaga no fueron indiferentes ante la caída de su clásico.

Mateo Levato estampó el primer tanto del cotejo para Oeste y, ya en el complemento, Kevin Retamar sentenció la segunda conquista, que al mismo tiempo confirmó el tercer triunfo seguido para los dirigidos por Jorge Cordon. En un momento específico del pleito, promediando la segunda mitad, desde los altoparlantes se anunció que Vélez no había podido concretar la hazaña y que los platenses se habían alzado con el trofeo doméstico en Santiago del Estero: confirmación mediante, la fiesta se adueñó de Caballito .

La última vez que Ferro jugó en Primera y la diferencia en el historial

"Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta es de Liniers”, cantaron al unísono los fanáticos tanto desde la platea como desde la popular. La rivalidad entre ambos elencos es de larga data, pero el presente cercano del Verde no permitió que se enfrentaran en los últimos 24 años: el equipo que hace de local en el Estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri no milita en la Primera División desde el 2000, cuando Ferro se hundió ante una crisis deportiva, económica y social casi sin precedentes en su historia.

Desde aquel momento, fueron pocas las ocasiones en las que el dos veces campeón criollo -en 1982 y 1984- tuvo serias chances de escalar hacia la categoría de élite: clasificó al minitorneo por un ascenso en la última temporada, pero una serie de errores arbitrales graves en el duelo de vuelta de cuartos de final contra Almirante Brown conspiraron contra el sueño de un grande dormido. Vélez solo le lleva diez partidos de diferencia en el historial y se impuso en el último de ellos, en el Clausura inaugural del siglo, por 1-0.