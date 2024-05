Lionel Scaloni también le dio su último adiós a César Luis Menotti con un emocionante posteo

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SC_ESPN/status/1787215262019715316&partner=&hide_thread=false #AHORA - El dolor de Scaloni por la muerte de Menotti. pic.twitter.com/b9OK8qOlYT — SportsCenter (@SC_ESPN) May 5, 2024

La banca del Flaco a Scaloni que llevó a la tercera estrella argentina

Apenas Jorge Sampaoli fue eyectado de su cargo tras el fracaso en Rusia 2018, Menotti se mostró a favor de conformar un proyecto que lo tuviera a Scaloni a la cabeza: "No podemos seguir poniendo el éxito deportivo por delante del trabajo. Me sumo a las selecciones para defender a los entrenadores. Quiero que presenten proyectos. Les daremos todas las posibilidades para que desarrollen su idea. Mi compromiso parte de la lealtad a una conducción y a un objetivo: recuperar la esencia y la genética del fútbol argentino".

Si bien la decisión final la tuvo el presidente de la AFA Claudio "Chiqui" Tapia, el expresidente de Barracas Central contó con la venia del sucesor de Carlos Salvador Bilardo en el combinado nacional. Además, el revolucionario orientador había elogiado a Pablo Aimar, Roberto Ayala y Walter Samuel, que acompañan al entrenador principal en cada cotejo de Argentina: "Si damos un paso para atrás, podemos aspirar a la gloria. Hay chicos jóvenes con ganas de trabajar en serio, sin vender humo, llenos de ideas".

Antes de fallecer, el Flaco advirtió que la comunión de grupo fue la que provocó que la Albiceleste se alzara con el certamen ecuménico, al que no pudo asistir por una afección: "El Mundial lo disfruté, pero me puso muy nervioso. Yo confiaba mucho porque veía cómo se trabajaba, pero por sobre todas las cosas por cómo la relación entre todos se trasladó hacia los jugadores. El secreto de estos muchachos es que juegan al fútbol y me pone feliz que se respete la historia". El tiempo le dio la razón.