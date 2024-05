El sentido mensaje de Lionel Messi tras la muerte de César Luis Menotti

El 10, que ayer repartió cinco asistencia y que convirtió un tanto en la goleada del Inter de Miami por 6-2 al New York Red Bull, se tomó unos minutos para recordar y despedir al Director de Selecciones Nacionales , junto al que trabajó desde que Lionel Scaloni se convirtió en el estratega de la Albiceleste. Por supuesto, siempre los unió una cordial relación y e l Flaco se deshizo en elogios hacia el astro rosarino en reiteradas oportunidades tanto en público como en privado .

Messi Menotti.jpg Leo conoció al Flaco recién en 2019, antes de la Copa América.

Los elogios del Flaco Menotti a Leo Messi

"Conocí a los grandes cuatro Reyes del fútbol, y solo me faltaba conocer a Messi. Él se mostró enseguida muy afectivo con todos, incluso conmigo, que no me conocía. Saludó uno por uno a sus compañeros, al cuerpo técnico, a los médicos, al personal de seguridad, a los empleados de limpieza. Eso habla mucho de su don de gente", había sentenciado Menotti por aquel entonces, destacando la humildad del crack.

Luego, el exorientador había advertido que la Pulga no había cambiado su esencia dentro del campo: "Juega igual que el pibe de barrio. Siento que lo veo en las canchitas del Parque Independencia. Lo veo ahí, es increíble. Es un pibe muy futbolero, no se lo conoce más que por su enferma relación que tiene con la pelota. Más allá de que hay buenos jugadores en todos lados, él es distinto. Tiene una edad hermosa para decidir qué quiere y qué no, fue acompañado por el éxito y por grandes compañeros".

Poco antes de su deceso, el Flaco había adelantado que el ex Barcelona y PSG podría disputar la próxima Copa del Mundo sin inconvenientes: "Físicamente, técnicamente y por los años que tiene, puede estar tranquilamente. Es muy sano, se entrena y se cuida mucho. Está impecable, prácticamente no sufre lesiones. Vivió el deporte con mucho respeto hacia su salud. Si yo tuviera 36 años y fuera él, ¡sabés cómo juego hasta los 40!". En el último adiós, Leo le devolvió las gentilezas.