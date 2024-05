Dolor en el mundo del fútbol: murió César Luis Menotti

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/afa/status/1787192270141194712&partner=&hide_thread=false #ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino lamenta informar con enorme tristeza el fallecimiento de César Luis Menotti, actual Director de Selecciones Nacionales y ex técnico Campeón del Mundo de @Argentina.



— AFA (@afa) May 5, 2024

César Luis Menotti nació en Rosario el 22 de octubre en 1938. Tuvo una auspiciosa carrera como futbolista: debutó en Rosario Central, pasó por Racing, Boca y fue compañero de Pelé en el Santos de Brasil. Mucho más trascendente aún fue su carrera como Director Técnico mediante cambió por completo el fútbol argentino, impuso su método y su estilo de juego y llevó al seleccionado nacional a lo más alto.La carrera de César Luis Menotti como Director Técnico.

En 1972 empezó un ciclo histórico a cargo de Huracán de Parque Patricios que tenía un plantel de alto vuelo con Miguel Brindisi, Carlos Babington, Jorge Carrascosa, Alfi Basile, Roque Avallay, Omar Larrosa y René Houseman. Ese plantel levantó el primer título en la era profesional de la historia del club, el Metropolitano de 1973.

El extraordinario nivel de ese equipo, catapultó a Menotti a la dirección técnica de la Selección Argentina en un proyecto que inició luego del mundial de Alemania 1974. El Flaco encaró un proyecto de largo plazo, apostó por los jugadores del medio local, propuso trabajar con los juveniles y mejorar las condiciones del fútbol argentino para que los mejores jugadores no decidan emigrar.

Su paso por la selección, aunque exitoso, coincidió con tiempos muy turbulentos del país y recorrió casi en su totalidad a la par del proceso de la última dictadura cívico militar. No fue fácil para Menotti, militante -en ese momento- del Partido Comunista (PC) convivir con el Gobierno de facto.

MENOTTI MARADONA.jpg César Luis Menotti junto a Diego Maradona.

En el 78, Menotti dejó afuera a un muy joven Diego Armando Maradona (17 años) de la lista de convocados para la Copa del Mundo que se disputó en el país, e igualmente se consagró campeón con "el Matador" Mario Alberto Kempes como goleador y figura. "No me arrepiento porque fuimos campeones, pero pudo haber sido un error"; "Lo vi tan chiquito, tan joven, sentí que tenía que elegir entre tipos grandes. Sé que Diego eso no me lo perdonó jamás", contó años más tarde.

Un año más tarde, en 1979, condujo el equipo que ganó la Copa Mundial sub 20 en Japón. Con Maradona a la cabeza, acompañado por Ramón Díaz, Juan Simón, Osvaldo Rinaldi y Gabriel Calderón entres otros, Menotti asegura que fue el mejor equipo que dirigió en su carrera. El Flaco dejó la selección tras quedar afuera en segunda fase del Mundial de España, en 1982.

De allí se fue al Barcelona, donde volvió a coincidir con Diego Maradona. En su primera temporada allí, ganó la Copa del Rey y la Copa de la Liga. Al año siguiente pudo conseguir únicamente la Supercopa de España y una serie de malos resultados que derivaron en su salida del club.

cesar luis menotti.jpg El Flaco Menotti en su etapa como técnico del Barcelona.

A lo largo de sus años como DT, siempe fue enfrentado con entrenadores de estilos presuntamente antagónicos: Juan Carlos Lorenzo, Timoteo Griguol, Javier Clemente, y principalmente, con Carlos Salvador Bilardo, cuyo antagonismo protagonizó una grieta que durante años se adueñó de las discusiones en el fútbol argentino.

También dirigió a Boca Juniors (en dos oportunidades), al Atlético Madrid, River Plate, Intependiente (tres veces), Peñarol, Rosario Central; Puebla y Tecos de México. Fue manager del "Rojo" de Avellaneda y de la selección Argentina desde 2019 hasta su fallecimiento.