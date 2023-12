El equipo colombiano que le hizo una jugosa oferta a Armani: ¿se va de River?

Cabe destacar que este mercado de pases viene siendo muy fuerte para River en lo que respecta a salida de ídolos, con la partida de Enzo Pérez como la más resonantes de todas. La realidad es que Franco Armani no tuvo su mejo año en River, ya que sufrió algunos errores que terminaron en goles, sin embargo, en la gran mayoría de los partidos se erigió como el arquero de confianza que es.

Qué dijo Franco Armani de Atlético Nacional

Franco Armani, quien expresó su deseo de retirarse en Atlético Nacional, jugó un papel esencial en el equipo colombiano antes de unirse a River en 2018. Aunque en el pasado manifestó su anhelo de volver, internamente ha dejado claro que no abandonará el club argentino en este mercado de pases.

"Atlético Nacional es todo. Fue el equipo que creyó en mí, que confió, que me vio crecer como futbolista y persona. Me quiero retirar ahí. En mi despedida me comprometí con el hincha; lo prometido es deuda", afirmó Armani años atrás. Así, los hinchas de River Plate pueden estar tranquilos, ya que el arquero seguirá siendo una figura clave bajo los tres palos de Núñez en 2024, ahora como el primer capitán del equipo tras la partida de Enzo Pérez.