El equipo grande en el que podría jugar Frank Fabra tras su salida de Boca

Frank Fabra podría continuar su carrera en otro equipo grande del fútbol argentino. El lateral izquierdo colombiano terminó su contrato con Boca en diciembre del año pasado, tras diez temporadas en el club y actualmente es jugador libre. Por eso, en estos días recibió un llamado de San Lorenzo para conocer las condiciones para su contratación.

Fabra, que cumplirá 35 años en febrero, viene con una amplia inactividad . Tras varios episodios en partidos importantes en Boca, como su expulsión en la final de la Copa Libertadores 2023 ante Fluminense, los diferentes entrenadores lo fueron dejando de lado y en la última temporada vio minutos en muy pocos partidos.

Tras quedar libre del Xeneize, el colombiano está a la espera de ofertas para continuar su carrera futbolística. San Lorenzo levantó el teléfono y preguntó condiciones por el jugador . Resta saber si las pretensiones del lateral serán demasiado altas para un Ciclón envuelto en una crisis económica.

"Fabra":

Porque informan que San Lorenzo consultó condiciones para incorporarlo pic.twitter.com/v6Ez2XdWW9 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 6, 2026

La venta de Elías Báez, la llave para la llegada de Fabra a San Lorenzo

La posibilidad que se abre para la llegada de Fabra tiene que ver con la inminente venta que hará San Lorenzo de su lateral izquierdo, Elías Báez. Damián Ayude habría pedido un reemplazante si se cierra este traspaso.

Báez está a punto de ser transferido a la MLS, para jugar en el Atlanta United. El equipo estadounidense ofertó 2,5 millones de dólares por el 80% del pase. El Ciclón pediría 3 millones netos para cerrar la operación.

En este caso, la venta podría aliviar una situación económica muy difícil para el club de Bajo Flores, que acumula múltiples inhibiciones y deudas. Fabra como reemplazante tiene el lado positivo de no tener cargo por venir con el pase en su poder.

SAN LORENZO ESTÁ CERCA DE SU PRIMERA VENTA DEL VERANO CON ELÍAS BÁEZ



El lateral izquierdo y uno de los puntos más altos del San Lorenzo 2025 está muy cerca de emigrar a la MLS. El Atlanta United, dirigido por Gerardo Martino, ofertó 2,5 millones de dólares por el 80% del pase y… pic.twitter.com/be3NBk6inv — Clarín (@clarincom) January 6, 2026

La pretemporada de San Lorenzo

San Lorenzo definió la lista de jugadores convocados para la pretemporada 2026, que se desarrolla en La Plata y continuará en Uruguay con la participación en la Serie Río de la Plata. Ayude comenzó a trabajar con una nómina amplia, sin refuerzos, pero con regresos de préstamos y una fuerte presencia de juveniles.

Lista de la Pretemporada 2026. pic.twitter.com/77MMzdwItW — San Lorenzo (@SanLorenzo) January 6, 2026

Entre las novedades aparece Franco Lorenzón, quien viene de una destacada campaña en Deportivo Morón. El futbolista había quedado libre el 31 de diciembre y acordó su regreso por pedido del cuerpo técnico, con contrato firmado hasta diciembre de 2026 y opción de renovación. Su habilitación, sin embargo, podría verse condicionada por las inhibiciones vigentes, una cuestión que deberá resolverse a nivel dirigencial.

También se produjo el retorno de Nahuel Barrios, tras su préstamo en Barracas Central, y de José Devecchi, luego de su paso por Sarmiento de Junín. Ambos fueron los únicos jugadores que regresaron de cesiones y fueron tenidos en cuenta por Ayude. El resto quedó entrenándose en la Ciudad Deportiva, una señal clara del proceso de depuración que impulsa el cuerpo técnico.

Otro punto de atención es la situación de Jhohan Romaña. El defensor colombiano se reincorporó al grupo tras ausentarse en el inicio de la concentración por un permiso personal, en un contexto que generó tensión interna. Pese a los conflictos recientes y el interés de River, su presencia en la lista confirma que, por ahora, sigue siendo parte del plantel.