El ex Boca que deberá pagarle al club una cifra millonaria tras un fallo judicial

La dirigencia del Xeneize, encabezada por Juan Román Riquelme, fue favorecida por la justicia por una deuda de un futbolista.

La Justicia falló nuevamente a favor de Boca en el caso contra Agustín Almendra , ex jugador de la institución, y condenó al futbolista a pagar una deuda por un préstamo que le hizo el Xeneize en 2019, previo a la asunción de Juan Román Riquelme en el club.

La cifra que deberá pagar el ex jugador de Racing es de 769.231 dólares , a los que se le sumarán los intereses de siete años y los costos del juicio. Este dinero le fue prestado en 2019 por la dirigencia de Boca para que el volante pueda tener su casa en esa época.

Almendra se fue libre de Boca a mediados de 2023 tras un conflicto interno con el club, y en ese entonces, se negó a pagar el préstamo, que la dirigencia de Ameal y Riquelme le reclamó. El futbolista se fue a Racing y el Xeneize realizó una demanda civil en la Justicia.

A fines de noviembre del año anterior, el fallo ya había sido favorable a Boca, obligando al jugador a pagar lo debido, aunque hubo una apelación por su parte, retrasando la devolución de la deuda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/okdobleamarilla/status/2041618494349783186?s=20&partner=&hide_thread=false #ALERTA | Nuevo fallo de la Justicia a favor de Boca en el litigio contra Agustín Almendra



La Cámara de 2° Instancia volvió a darle la razón al "Xeneize" sobre la forma en la que el ex Racing se fue del club



El futbolista deberá pagarle al club U$S 769.231 más intereses y… pic.twitter.com/aeMeCPFDux — doble amarilla (@okdobleamarilla) April 7, 2026

Hoy, la Cámara de Apelaciones en 2º instancia volvió a darle la razón a Boca, agotando los recursos de los abogados de Almendra, que deberá pagar la deuda completa, sumado a los intereses y los costos del juicio.

Cabe recordar que el futbolista ya no juega en el país: en el mercado de pases del verano, Racing le vendió al Necaxa el 100% de la ficha por aproximadamente 2,5 millones de dólares.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingRadioClub/status/2003938482436428087?s=20&partner=&hide_thread=false ¡SE VA EL FRUTO SECO!



AGUSTÍN #ALMENDRA SERÁ NUEVO JUGADOR DEL #NECAXA



#Racing vende el 100 % del pase a cambio de una cifra cercana a 2.5 millones de dólares.



¿Qué te parece la venta?



@DavilaTomi pic.twitter.com/Z51KVYNhA0 — Racing Radio (@RacingRadioClub) December 24, 2025

Así fue la polémica salida de Almendra en Boca

Agustín Almendra era uno de los proyectos más prometedores de las inferiores de Boca. El mediocampista surgió de una camada compartida con futbolistas como Alan Varela o Cristian Medina, y su calidad destacaba, aunque desde el principio le costó mantener la conducta que se necesita para ser profesional.

En 2020, con la llegada de Riquelme a la dirigencia y Miguel Ángel Russo a la dirección técnica, ambos trabajaron para encaminar a Almendra, que estuvo un largo tiempo sin entrenar por problemas personales.

A base de buenos rendimientos y mucha química con otros jugadores surgidos de las juveniles del Xeneize, el actual jugador del Necaxa se ganó su puesto y titularidad en varios de los títulos de esa etapa.

Pero su relación con el club se rompió a principios de 2022, cuando una discusión con el entrenador Sebastián Battaglia desencadenó en la suspensión del futbolista, que quedó colgado sin jugar hasta su salida a mediados de 2023 como agente libre. Almendra le habría gritado en un entrenamiento que era un "desastre como entrenador" y que ganó cuatro Libertadores al pedo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes24ar/status/1773352360456212948?s=20&partner=&hide_thread=false Sebastián #Battaglia s/lo que le dijo Agustín #Almendra en #Libero:



"Es verdad que me dijo 'Como jugador ganaste todo, pero como entrenador sos un desastre'. Y hay otra parte que me dijo 'ganaste 4 #Libertadores al pedo', ¡menos mal!"pic.twitter.com/ToXq92YZ4R — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) March 28, 2024

Unos años después del incidente, ya siendo jugador de Racing, el volante admitió su error: Nunca más pude hablar con Bataglia, nunca más lo crucé, ese fue un error mío, yo lo acepto. Obviamente, si lo veo, no se me va a caer nada por pedir disculpas. Es más, me arrepiento por todo lo que pasó".