Un ex jugador de Boca reveló la feroz pelea que tuvo con su entrenador y se mostró arrepentido

El problema se originó cuando el mediocampista no encontraba minutos en el equipo de Seba y decidió manifestar su descontento en los entrenamientos, provocando la reacción de sus compañeros. Ante esto, y en un alto tono de pelea, el entrenador le sugirió que si no estaba conforme con la situación se vaya. Ante esto, Almendra fue duro con Battaglia : "Como jugador ganaste todo, pero como entrenador sos un desastre. Vos ganaste cuatro Libertadores al pedo".

Almendra-Battaglia.jpg

En diálogo con radio Splendid 990, el ahora futbolista de Racing confesó que su deseo es pedirle disculpas pero no tuvo la oportundiad: "Nunca más pude hablar con Battaglia, nunca más lo crucé, ese fue un error mío, yo lo acepto. Eso para mi ya pasó, ojalá el día de mañana me lo cruce y pueda hablar con él".

Además, dijo sobre él: "Seba siempre fue muy buena persona". En ese contextó también remarcó por qué sucedió: "Yo era más chico, pensaba de otra manera. El cambio de Boca a Racing me hizo bien, me hizo pensar muchísimas cosas. Obviamente, si lo veo, no se me va a caer nada por pedir disculpas. Es más, me arrepiento por todo lo que pasó".

Boca ya conoce a su rival para los 16avos de final de la Copa Sudamericana

Luego de tanto misterio, Boca finalmente conoce al que será su rival en los 16avos de final de la Copa Sudamericana, fase de playoff que deberá superar para llegar a los octavos de final donde espera Cruzeiro. En esta ocasión, el Xeneize se medirá ante un viejo conocido: Independiente del Valle de Ecuador.

Tras el fatídico empate contra Fortaleza en el último minuto de juego en La Bombonera, que le impidió al equipo dirigido por Diego Martínez quedar primero en su grupo, el plantel ya sabía que debía afrontar un escollo más en su camino hacia una nueva conquista internacional.

Boca e Independiente del Valle de Ecuador jugarán la ida en Quito y la vuelta será en Argentina, por lo que el Xeneize contará con el beneficio de definir ante su gente. La ida será la semana del 17 de julio, mientras que la vuelta durante la semana del 24.

Independiente del Valle eliminó a Boca en la Copa Libertadores 2016.

Diego Martínez.jpg Diego Martínez

El vencedor de la llave, que ya sabe que enfrentará a Cruzeiro de Brasil, también es consciente de que deberá definir la fase en condición de visitante. Ante todos estos condicionantes, Martínez ya sabe que tendrá un problema adicional: algunas ausencias de jugadores titulares.

El repechaje de los 16avos de final se jugará entre el 17 y el 24 de julio. Esto presenta un desafío adicional para Boca, ya que varios de sus jugadores podrían ser convocados para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Entre los posibles convocados están Leandro Brey, Ezequiel Fernández, Cristian Medina y, posiblemente, Kevin Zenón. La ausencia de estos jugadores clave podría afectar el desempeño del equipo en esta crucial etapa del torneo.