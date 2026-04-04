El insólito penal de Maravilla Martínez: la picó a cualquier lado

El delantero de Racing intentó dejar en ridículo al arquero Rodrigo Rey, que se lo tomó con humor y lo felicitó irónicamente.

El clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing tuvo una de las situaciones más insólitas que se recuerden en los últimos años: Maravilla Martínez tuvo la posibilidad de poner el 1 a 0 desde el punto penal, pero la quiso pica y la mandó a cualquier lado.

La pelota se fue por encima del travesaño y mientras todo el estadio estallaba en abucheos para el delantero de la Academia, el arquero Rodrigo Rey fue a abrazarlo para agradecerle de forma irónica. Lejos de enojarse, Martínez también se río por la situación. Otro que se sumó a las cargadas fue Kevin Lomónaco , quien por lo que se ve en las imágenes le dice "¡bien, bien!".

A pesar del penal errado, los compañeros de Maravilla intentaron levantarle el ánimo para seguir en la búsqueda de la apertura del marcador, en un partido que tuvo un primer tiempo marcado por las infracciones, jugadores en el piso y demás interrupciones que redujeron el tiempo neto de juego.

¡¡¡INCREÍBLE!!! ¡¡MARAVILLA MARTÍNEZ LA QUISO PICAR Y ERRÓ EL PENAL DE RACING VS. INDEPENDIENTE!! Y LOS JUGADORES DEL ROJO LO FUERON A BUSCAR... ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/Y4lmklb2bd

La jugada del penal se produjo pasada la media hora del cotejo, cuando Sebastián Valdez bloqueó con la mano un remate de Tomás Conechny. La principal duda estaba en un posible offside del delantero de Racing, lo que se comprobó que no existía. Luego de una revisión del VAR, el árbitro Leandro Rey Hilfer decidió sancionar con una amarilla al defensor y marcar el penal para la Academia, luego desaprovechado por Maravilla.

Así fue la victoria de Independiente ante Racing

Independiente le ganó 1-0 como local a Racing, en un durísimo encuentro correspondiente a la decimotercera fecha del Torneo Apertura, en la que fue una nueva edición del “Clásico de Avellaneda”. El único gol del encuentro lo hizo el paraguayo Gabriel Ávalos, a los 35 minutos del segundo tiempo.

El encuentro tuvo un primer tiempo muy friccionado y con muchas interrupciones. Prueba de ello es que de los 51 minutos que se jugaron, solo 16 fueron de tiempo efectivo.

De todas maneras, Racing se las ingenió para tener la más clara, cuando a los 38 minutos cobraron penal del defensor paraguayo de Independiente, Sebastián Valdéz. Allí fue cuando, increíblemente el delantero Adrián “Maravilla” Martínez, que era garantía para Racing desde los 12 pasos, quiso “cancherearla” al picar la pelota que se fue por arriba del travesaño, lo que derivó en que todos sus rivales se le rieran en la cara.

En el segundo tiempo Racing comenzó mucho mejor y tuvo varias situaciones muy claras, aunque todas terminaban en oportunidades desaprovechadas por “Maravilla” Martínez, que vivió una de las peores tardes/noches de su carrera.

Independiente, por su parte, levantó el nivel poco a poco luego de que su director técnico Gustavo Quinteros moviera el banco de suplentes y se fue acercando cada vez más al arco defendido por Facundo Cambeses.

Así fue como llegó el único gol del encuentro a los 35 minutos del complemento, cuando Ávalos solo tuvo que empujarla en el área chica tras un gran desborde de Santiago Montiel.

Con este triunfo, Independiente llegó a los 17 puntos y volvió a meterse en puestos de playoffs, mientras que Racing se mantiene con 18 unidades en la Zona B. En la próxima fecha, Independiente tendrá una durísima visita en “La Bombonera” ante Boca. Racing, por su parte, recibirá a River.