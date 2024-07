El kick boxing como estilo de vida, la historia de Sebastián Flores

Junto a su entrenador viajaron al sur del país con el objetivo de clasificarse al WPG, uno de los eventos de mayor renombre en Sudamérica. “Me dediqué más profesionalmente al kickboxing/ K1 y nos salió una oportunidad muy grande de ir a pelear a Comodoro. Si todo sale bien, volvemos a pelear acá en la provincia de Neuquén también”, comentó.

Desde sus inicios, Sebastián no aflojó y eso lo llevó a sumar peleas a su cuenta personal. Eso, acompañado de disciplina que siempre tuvo, lo pone hoy como uno de los profesionales más destacados de Neuquén. “Empecé con mi profesor en el año 2012 y empezamos a competir. Pasan las peleas y de repente no te das cuenta, pasaste la barrera de las 20 peleas y ya los rivales cambian”, contó.

SEBASTIÁN FLORES KICK BOXING.jpeg

Próximamente alcanzará los 50 combates, un número que no cualquiera tiene. En su trayectoria, Sebastián estuvo presente en distintos puntos del país, como Buenos Aires y la Pampa, además cruzó a Chile. “Hemos ido a pelear eventos muy importantes y se fueron abriendo puertas. Ya llevamos un total de 49 peleas que no sé en qué momento se pasaron y por suerte seguimos estables todavía”, sostuvo.

La cantidad de peleas no suele ser una suma habitual en la región. “Desconozco el récord del resto de los peleadores de la provincia, sé que hay muchos peleadores, no sé si tantos con tantas peleas. Agarré como una adicción a la adrenalina, me di cuenta que era mi pasión, y no podía parar de competir en realidad”, explicó.

El día a día en el kick boxing

La exigencia y los entrenamientos son claves para mantenerse en alto nivel. “Es un deporte sacrificado, porque uno lo elige, pero es un deporte duro. El entrenamiento es muy duro, a nivel profesional tenés que entrenar todos los días. Es tu cumpleaños, tenés que entrenar, te duele la panza, ténes que entrenar, estás engripado, tenés que entrenar igual. Más antes de cada competencia, ahí es doble turno”, detalló.

En sus rutinas hay más las horas dentro del gimnasio que en otra parte. Además, hay que armar los días como un rompecabezas para poder dedicarle tiempo y llevar adelante la jornada laboral. “Trabajo por mi cuenta, hace poco dejé de ser empleado, así que puedo manejar un poquito más el lapso horario para entrenar tranquilo. No vivo de esto, así que es entrenar a la mañana, trabajar, entrenar a la tarde, descansar”, expresó sobre sus horarios.

Junto a Tomás, su entrenador, la palabra descanso no es habitual en la semana. “Mi profesor no te da un segundo de respiro, tenés que estar todos los días. De lunes a sábado, doble turno, si no entrenamos un sábado, recuperamos el domingo, pero todos los días es esto”, agregó el deportista neuquino.

Pelea solo, pero atrás hay un equipo

El Kick Boxing es individual arriba del ring o dentro de la jaula. Sin embargo, Sebastián reconoce la labor de quienes lo acompañan. “Hay que llevar un entrenamiento constante por mucho tiempo, asesorarse con nutricionistas y psicólogos, que es súper importante en el deporte. Estás solo peleando, pero es un equipo. Hay un representante arriba del ring, pero en la esquina tenés a tu profesor o alguien que fue a ayudar, que va viendo los errores del rival y ahí podes trabajar eso”, explicó.

No quedan dudas del trabajo físico que tiene que hacer el atleta para poder competir y llevar adelante su carrera en el alto rendimiento, pero el trabajo mental del deportista ocupa un lugar principal también. “En la jaula o el ring lo que juega mucho, diría que al 90%, es lo psicológico. Tenés la presión propia, la de la gente, miedo, pánico escénico, todo. Es un todo muy grande, no es solamente ir a pegarse piñitas”, comentó.

Al principio había errores propios de no haber trabajado con profesionales de la salud mental, pero día a día eso fue cambiando. “Con el psicólogo aprendí a escuchar. Muchas veces con la adrenalina te cegás y haces lo que el instinto te dice. Y no, tenés que escuchar, usar la cabeza, estar tranquilo. También te tiene que conocer mucho a tu profesor y cuáles son tus límites”, afirmó.

SEBASTIÁN FLORES KICK BOXING.jpeg

La recuperación después de cada pelea

Cada combate es duro y el cuerpo no se recupera solo. “Depende de la dureza del combate, es un deporte muy agresivo, pero no es violento, siempre lo digo. Si quedaste bien, peleás cada dos meses, depende el nivel también, si es amateur, semiprofesional o profesional. Lo recomendable es cada dos meses. Por ahí duelen un poco los golpes, pero tenemos especialistas trabajando también”, contó.

Uno de los golpes más duros lo recibió hace muy poco. “Lo tengo muy patente, fue hace un año más o menos. En mi segunda pelea profesional, recibí un gancho al hígado. El pánico que te agarra en el momento es terrible y es inconsciente porque te levantas sin respirar. No había recibido una cuenta en mi carrera nunca, no sabía lo que era, así que me levanté con pánico”, recordó.

A eso se refería Sebastián sobre la importancia de tener a un equipo de profesionales detrás, para saber sobrellevar estas situaciones de la mejor manera. “Pude terminar la pelea, esa la perdí, es la única profesional que tengo perdida. Terminé casi sin aire porque fue el gancho al hígado en el primer round y después ya quedás mal, cuesta mucho recuperarse de eso. No fue fuerte, sino que fue un golpe muy preciso”, describió.

Mamá, la fotógrafa personal

Hay un pilar anímico importante en la carrera del neuquino. Su mamá es la persona más importante a la hora de un combate y en el día a día. “Soy hijo único, por ende mi familia es muy chica. Para una madre ver que a su hijo lo están golpeando no es muy grato. Sobre todo las primeras peleas que uno no sabe tanto, que es una incertidumbre lo que puede pasar”, comentó.

Además de ser su madre, también ocupa otro rol en las peleas, ya que es la encargada de enmarcar cada momento en una competencia. “Con el tiempo se fue agiornando un poco de lo que era y es mi elección de hoy, mi estilo de vida. Además mi mamá es fotógrafa deportiva y mi fotógrafa personal. Todas las fotos de combate dando y recibiendo golpes son tomadas por ella. La ha pasado mal un par de veces, no todo es color de rosa”, contó.

El kick boxing se abre paso en Neuquén, buscando sumar atletas. “Ahora se empezó a darle más importancia. Lo más escuchado siempre fue el boxeo, que también es uno de mis predilectos. Se le dio más conocimiento con las entrevistas, programas de televisión a lo que es el kickboxing”, opinó.

Si bien hay distintos gimnasios donde practicar el deporte, para muchos es desconocido y para otros es tabú. “No es tan distinto al boxeo, pero se vive distinto. Hay muy buen nivel en la provincia, en la región, del Alto Valle, sí. Muy buen nivel amateur y semiprofesional. Lo veo, Neuquén está muy bien parado, viene creciendo, eso es lo importante”, afirmó Flores.

A sus 33 años, Seba lo da todo y va en busca de más logros personales. Primero será en Comodoro Rivadavia con el objetivo de llegar a un Latinoamericano y después peleará en su ciudad. Siempre piensa en mantenerse en forma y entrenar. “Como digo siempre, no hay secreto sino solamente ser disciplinado y constante. Mientras más vos entrenes, menos te vas a lesionar, es la realidad”, concluyó.