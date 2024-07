El Maligno Torres tras ganar la medalla de Oro: "Si tenía que morir en algún lado, era acá"

"Desde que llegué ya tenía mucho miedo. Sabía que no había nada más importante. Sabía que si tenía que morir en algún lado, era acá. Es un deporte extremo y podía salir muy lesionado. En las últimas prácticas tuve muchas caídas importantes. En la última me llevé puesto al canadiense, casi lo saco a pasear en manubrio", declaró Torres a TyC Sports.

"Cuando vi un truco que hizo el inglés, que no fue el más fuerte que yo estaba esperando, por dentro dije 'chau, tengo la medalla de Oro, no puedo creer lo que está sucediendo', hasta en este momento no puedo creerlo. Estoy aguantando todos los sentimientos. Me tiraron hielo, agua, de todo", relató sobre la emocionante consagración.

maligno torres oro dovio 3.JPG Foto: Servio Dovio

El rider ganó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, fue medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y fue el primer argentino en ganar el oro en los X-Games.

Durante muchos años compartió esta pasión con su hermano, hasta que un problema físico dejó a Francisco en el camino.

"Toda la vida estuvimos compitiendo, nos hicimos profesionales juntos. Estaba acostumbrado a viajar con él, no me hacía falta más nada que estar juntos. Si la pasábamos mal o teníamos hambre, al estar los dos nos distraíamos y nos reíamos igual. Cuando la vida me lo quitó, por la lesión que le apareció en la espalda, ya viajar solo no fue lo mismo. Pero cuando él lo pudo asimilar yo me quedó más tranquilo también", contó José.

De los inicios a los Juegos Olímpicos

"Empezamos apasionados, disfrutando lo que hacemos. Fue de esa manera en el colegio, en una rampas que no sirven para nada pero eran lo que teníamos y teníamos que sacarle todo el jugo a eso. De repente empezamos a competir y de a poco se fue volviendo profesional. Volvíamos el colegio al lunes madrugando porque veníamos todo el fin de semana de alguna la competencia", relató El Maligno sobre los inicios en la disciplina.

"Cuando se hizo olímpico empecé a sentir el cambio de deportista a atleta que es muy diferente, muy difícil. Hoy entiendo cuando veo a los deportistas en los Juegos pienso en el sacrificio que habrán hecho y los valoro mucho por el sacrificio que habrán hecho para llegar acá", finalizó.

Hoy el Maligno Torres está en todas las portadas de los diarios y en boca de todos: es medalla de Oro e hizo historia para siempre.