El Muñeco Gallardo debutó en Arabia Saudita: cómo le fue a su equipo

El Al-Ittihad, que se prepara para disputar el Mundial de Clubes en diciembre, igualó en la primera presentación del DT ex River.

En un partido correspondiente a la jornada 14 de la Saudi Pro League, el club del ex Millonario arrancó perdiendo sobre el cierre de la primera etapa: Georgino Wijnaldum, quien supo ser compañero de Lionel Messi en el París Saint-Germain, le dio la ventaja al local luego de capturar un rebote en el área . El tanto había sido revisado por una supuesta posición adelantada, pero el árbitro convalidó la conquista de los dirigidos por Steven Gerrard .

Posteriormente, ya en el comienzo del complemento, los de Gallardo consiguieron el empate de la mano de un derechazo fulminante del marroquí Abderrazak Hamdallah. En la acción previa, Fabinho había recuperado un balón para asistir a su compañero de manera magistral, dejando entrever algunas de las intenciones del propio estratega con respecto a la presión alta y a la intensidad que le imprime a sus elencos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/NumeralRiver/status/1728085667798810867&partner=&hide_thread=false Primer gol de los equipos de Gallardo:



Tabaré Viudez en Nacional

Teo Gutierrez en River

Hamdallah en Ittihadpic.twitter.com/CPJW4Ary02 — # (@NumeralRiver) November 24, 2023

Luego del encuentro, el estratega ex Nacional valoró el esfuerzo de los jugadores pese al resultado adverso que tuvieron que afrontar durante parte del encuentro: "Intentamos dar estabilidad, dar confianza a los muchachos y no cambiar todos los elementos. Llegué hace dos días, tuvimos varias oportunidades y no las aprovechamos. Trabajaremos para seguir mejorando y desarrollarnos".

Con la parda, los Tigres alcanzaron las 25 unidades y quedaron a diez del líder Al-Hilal, que no cuenta con su figura Neymar por la lesión que lo alejará de las canchas hasta 2024. El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo -que marcó un doblete y es uno de los máximos goleadores del año- se ubica en el segundo puesto, con 34 puntos. Además, el cuadro del Muñeco disputará el 12 de diciembre su primer duelo en el Mundial de Ciubes, por la eliminación preliminar y ante el Auckland City neocelandés.