El neuquino Billi Godoy y su pesaje para pelear en Canadá

“Esta va a ser mi segunda pelea en esta división. La primera la realicé en Las Coloradas y la segunda en Casino Magic". En ambas ganó por puntos. Derrotó al bonaerense Jonathan Joel Casafu y al santafesino Fernando Bataglia, respectivamente.

Sobre las chances de pelear en Canadá dijo que no dudó en aceptar el desafió apenas se lo ofrecieron. “Me llamaron para esta pelea, grande, durísima y de primerísimo nivel frente a un tipo que viene muy bien y acepté. Como me decía el manager: Billi, sos un boxeador respetado y, además tenés una trayectoria bastante amplia. Y es tal cual lo dijo porque en Argentina ya hice peleas con todos y, a nivel mundial, me tocó pelear en Alemania con Gualtieri (Vincenzo) que después fue campeón del mundo. En África pasó lo mismo con Walter Kautondokwa. Y todo esto gracias a que logré en mi carrera un buen récord (41 victorias, 20 KO y siete derrotas) y un ranking que me abre puertas”, contó.

Claro que ahora tendrá que pelear en una categoría mayor de los 72,562 kg que tiene como límite la división medianos para pasar a 76,205 kg.

“Es una categoría en la que no tengo mucha experiencia”, confesó y por eso “tuve que trabajar mucho porque aquí hay boxeadores fuertes. Por eso hice mucho trabajo de fuerza para poder estar a la altura”.

Sobre su decisión de cambiar de división El Niño explicó: “Yo soy un mediano nato pero por cuestiones de que siempre me cuesta dar el peso tuve que pasar a supermediano. Ahora vamos a ver como estoy en el primer nivel”, afirmó.

Se mostró feliz de que “a pesar que las energías ya no son las mismas, sigan apareciendo oportunidades a esta altura de mi carrera. Que me sigan llamando para pelear en el gran nivel es algo muy valioso para mi”, resaltó.

Las claves para afrontar la desventaja de tener que enfrentar a un rival que viene con un buen palmarés (invicto en 31 peleas, 22 de ellas definidas por la vía rápida), más joven (28) y que siempre ha peleado en supermediano es “pelear con inteligencia. Voy bien preparado, estoy en un buen nivel y voy a apostar a lo mío que es laburar en la velocidad porque, en este nivel y en la categoría, se pega muy fuerte. Y muy duro", explicó.

El Niño explicó cuál algunas claves su estrategia

Así que la clave es evitar los golpes, tratar de que no me arrastre y no cruzarme porque ahí se puede notar la diferencia. Por más que esté bien, ahí arriba del ring tengo que cuidarme y estar atento porque no puedo arriesgar nada. Tengo que trabajar los reflejos, la coordinación desde las piernas, los brazos saliendo y entrando e incluso la parte del forcejeo también porque quieras o no tengo muchas cosas para sacar ventaja. Así que lo mío apunta a la velocidad y al contragolpe que es lo que siempre me ha dado buenos resultados”, razonó.

“Con 37 años y con casi veinte años de experiencia, no íbamos a dejar pasar esta oportunidad”, recalcó frente a este nuevo desafío.

“Los boxeadores o cualquier deportista de primer nivel siempre buscamos la competencia grande y de primer nivel porque sabemos todo lo que viene después de esos compromisos", afirmó.

"Por eso -continuó- apuntamos a que salga lo mejor. Queremos hacer una buena pelea y poder traer una victoria y un título desde afuera para Neuquén que es uno de mis grandes sueños. Estamos confiados. Vamos a dar lo mejor para el boxeo neuquino al que siempre buscamos representar de la mejor manera. A Dios le pido que me ilumine para que todo salga bien”, dijo poco antes de armar las valijas rumbo a una nueva ilusión.