Cipolletti: tuvo otras ofertas, pero Damián Jara sigue en el Capataz

El defensor central, que en la temporada pasada jugó mucho como lateral derecho, es uno de los futbolistas más queridos y con más sentido de pertenencia en el plantel. "Contento por poder aportar un año más un granito de arena, en este caso al proyecto de Noto. Es un técnico conocido y el hecho de que me haya llamado para que me sume al 2024 fue algo positivo. Obviamente cuando termina el año hace un balance y el deseo de uno siempre era quedarse en Cipolletti, porque como lo hablaba con la gente del club fue un año positivo", declaró Jara a LM.

Consultado por este medio, el jugador de Cipo contó que lo sondearon desde distintos clubes de la categoría con ofertas interesantes, pero finalmente decidió quedarse y la familia pesó en la decisión. " Tuve un llamado de Las Parejas y de Sarmiento de Resistencia, que también están jugando Federal A pero en otra zona. Uno pone muchas cosas en la balanza, yo tengo a mi hijo acá y me costaría mucho irme. Tenernos cerca es lo mejor que nos pasa. Me dijo la mamá que lo veía a él preocupado y triste porque le había dicho que capaz que me iba. Pero bueno, ya a esta altura de la vida uno pone en la balanza lo positivo como mi hijo y mi abuelo. A la hora de pensar eso pesó mucho, más allá de lo económico" , confesó.

En cuanto al entrenador, Jara destacó a Gustavo Noto por su experiencia y le valoró el contacto que el DT tuvo con el defensor para trazar las primeras líneas de su continuidad. "Noto me conoce, lo he enfrentado en otros equipos. Es un técnico que no quiere que estemos de paso en Cipolletti porque es un grande en la categoría. Él lo que no quiere es que tanto jugadores como cuerpo técnico estén de paso. Tenemos que dejar algo importante para todos, los más chicos y los más grandes. Siempre digo que por más experiencia que se tenga, todos los días se aprende", dijo Damián.

"La idea de juego implica entrenar mucho, tener un buen grupo humano, que es lo que te va a llevar cosas importantes. Noto es un convencido de formar un buen grupo de trabajo. Él fue claro cuando habló conmigo, vamos a estar todos para pelear un puesto. Vamos a ser 22 más los ocho chicos de la Liga y el técnico va a decidir lo mejor para el año, es un torneo largo y hay que tener recambio. Gustavo me conoce, lo tuvo a mi hermano en San Telmo", agregó.

En cuanto a la posición en el campo, teniendo en cuenta que puede ocupar tres de los cuatro puestos de la defensa, Jara aclaró: "No soy lateral pero si tengo que hacerlo como el año pasado lo voy a hacer. Mi fuerte es como central, pero voy a ser una alternativa para el técnico donde me necesite".