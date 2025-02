El padre del Colo Barco destruyó al Consejo del Fútbol de Boca: "Se quería quedar"

Colo Barco 1.jpg Colo Barco

Una negociación conflictiva entre Boca y el Colo Barco

En un comentario en Instagram, expresó su frustración: “Que no te contestan más, costumbre vieja. A nosotros nos hicieron lo mismo. Tuve una reunión con el Consejo y me pidieron que le ponga precio. Les dije ‘ustedes tienen que hacernos una propuesta’. Cascini me contestó ‘sí, sí, dale. Yo te llamo esta semana’. Todavía estoy esperando”, denunció.

El conflicto por la renovación de Barco se extendió durante meses, con idas y vueltas, propuestas rechazadas y advertencias sobre su futuro en el club. Finalmente, el lateral izquierdo optó por ejecutar la cláusula de rescisión de 10 millones de dólares, lo que le permitió fichar con el Brighton de Inglaterra.

Sin embargo, lo más impactante de su testimonio fue la frase que asegura haber escuchado de Delgado, quien, según Walter, le recomendó no insistir en que su hijo se quedara en Boca: “El Colo se quería quedar dos años más, por lo menos. Cuando terminó la reunión, me agarró el Chelo y me dijo ‘si te sale una propuesta para llevártelo, no lo dudes. Esto es por plata, no se juega más por la camiseta’”, aseguró.

Colo Barco 2.jpg Colo Barco

De Boca a Europa: un camino con obstáculos

Desde su partida, Barco no ha tenido el mejor arranque en Europa. Luego de un breve paso por Brighton, donde no sumó los minutos esperados, fue cedido al Sevilla, donde tampoco logró continuidad. Finalmente, en enero de este año, el club español rescindió su contrato de cesión y el Colo recaló en el Racing de Estrasburgo, donde intenta encontrar estabilidad en la Ligue 1.

Pese a la eliminación de su equipo en la Copa de Francia, el ex Boca se mostró positivo tras su debut con el Estrasburgo. “Me sentí muy bien el miércoles por la noche, el estadio me pareció muy bonito y, sobre todo, me sentí apoyado por los demás jugadores del equipo durante el partido”, declaró tras su primer encuentro oficial con el club francés.

Además, reconoció que la decisión de dejar Sevilla para probar suerte en otro equipo fue necesaria para su crecimiento como futbolista: “Me siento muy bien aquí, estoy muy feliz de estar en Estrasburgo. Tengo muchas ganas de aportar algo al club”, aseguró el lateral.