El pibe que le ganó al ídolo del póster: la historia del triunfo de Luca Nardi sobre Djokovic

Su número 123 en el ranking no decía demasiado en la previa para enfrentar al "1" del escalafón mundial, pero el pibe nacido en Pescara construyó una victoria memorable de principio a fin. De tener las valijas preparadas para irse de California, a comenzar 6-4 arriba frente a Nole, así de repentino fue todo para el gran protagonista de la jornada tenística.

Después, el número 1 del mundo reaccionó e igualó la batalla, pero en el set decisivo no pudo con los tiros ganadores del italiano, que fue casi infalible y contundente. Con un ace, Nardi selló un triunfo fantástico.

Desde los 8 años, Nardi tiene en su habituación el póster de Djokovic, el tenista que más Grand Slams ganó en la historia, por encima de Roger Federer y Rafael Nadal. “Cada noche al acostarme lo último que veo es a Novak. Creo que a partir de ahora seguiré así”, afirmó el pibe después del partido.

Para él, Nole fue una inspiración que lo llevó a la práctica del tenis en su país natal, donde empezó a sumar puntos ATP con apenas 14 años.

Sin embargo, fueron varias temporadas de andar a los tumbos, venciendo de a poco su confesa timidez en la cancha y creciendo lentamente en un circuito que suele ser muy cruel para los tenistas que no alcanzan a ser conocidos por el gran público.

En 2022 se ganó su primera chance de enfrentar a un rival de fuste y cayó por un doble 7-6 con Stefanos Tsitsipas en el Abierto de Astana, Italia. Fue la única experiencia contra un top ten en su carrera hasta el cotejo del lunes.

"Una noche mágica que nunca olvidaré", escribió el italiano en sus redes sociales, adjuntando una foto con su ídolo.

Hasta ahora había ganado cinco torneos challenger pero nunca había llegado más allá de segunda ronda en Masters 1000.

“No sé cómo lo he hecho, esto es un milagro. Soy un chico de 20 años que ha ganado al número 1 del mundo, esto es una locura", finalizó el italiano tras dos horas y 20 minutos de partido.

Números de la histórica victoria de Nardi

-Luca es el tenista de menor ranking (123) en vencer a Nole en Masters o Grand Slams en toda su carrera. Es la primera vez que el serbio pierde con un lucky loser.

-Es el tercer lucky loser en derrotar a un N°1 en Masters 1000 desde la creación de la ATP en 1990. Los otros: Guillermo Cañas a Federer en Indian Wells 2007 y Borna Coric a Andy Murray en Madrid 2017.

-El italiano se convirtió en el cuarto jugador con ranking más bajo en ganar a un número uno del mundo. El récord pertenece al español Francisco Clavet, que ganó al australiano Lleyton Hewitt en Miami 2003.

-Nardi empezó el año perdiendo contra el 1108 del mundo y con este triunfo ingresará entre los mejores 100.

Qué dijo Nole tras la sorpresiva derrota

“Lo felicito, particularmente por el gran tenis del tercer set. No sabía mucho de él, pero le vi jugar, y sabía que posee un tenis de gran calidad desde la línea de fondo. Se mueve bien. Tiene mucho talento. Entró en el cuadro principal como ‘lucky loser’, así que no tenía nada que perder y jugó muy bien. Mereció ganar. Me sorprendió más mi nivel, que fue muy, muy malo. Se juntaron ambas cosas“, expresó Djokovic.