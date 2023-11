El picante ataque de Rafa Di Zeo contra los hinchas de Boca

"Son de Boca pero son anti hinchada de Boca. Yo cuando era chico miraba la hinchada de Boca, no el partido. Hoy son hincha de los jugadores, los jugadores pasan. Es la nueva era, otra época. Hay algunos que me odian, no es una cuestión de plata ", contó Rafa.

Y agregó: "No cantan, no es que no nos siguen, cantan cuando el que no salta es una gallina, después la gente no canta, no es la misma gente que era antes, la que golpeaba los cosos...", cerró.

El maltrato recibido en Brasil

A pesar de la fiesta que se vivió en el interior del estadio Maracaná durante los 90 minutos de la final de la Copa Libertadores, la previa fue un caos y el hincha de Boca fue, una vez más, maltratado por la policía de Brasil. Días previos al encuentro, cuando miles de hinchas del xeneize arribaron a suelo brasileño para vivir un clima festivo, recibieron una emboscada de los hinchas del Flu, mientras estaban alojados y disfrutando en las playas de Copacabana.

No terminó ahí. Sino que, en el ingreso al estadio Maracaná, hubo disturbios con la policía que atacó a los hinchas con gases lacrimógenos, entre otras cosas.

En el programa El Loco y el Cuerdo, Rafa habló sobre este repudiable accionar de la policia brasileña: “Cuando los de Brasil vienen a Argentina los tratan bien, falta que los lleven a la iglesia de Luján. Cuando vamos allá, nos pegan, maltratan. A las mujeres y a los chicos. Ojalá hubiéramos estado en la playa cuando fueron ahí. Pero nos dijeron que la playa no la podíamos tocar, lo primero que nos dijeron".

Y agregó: "Yo le voy a contar algo. ¿Ustedes saben quién paró el quilombo para que no le peguen más a la gente? Nosotros hablamos con los del Fluminense. El jueves a la 1.30 de la madrugada. Y por eso, el viernes, la gente hizo el banderazo, no le pegaron a nadie y después, muchos se llevaron la boca diciendo que ellos pararon la bronca. Es ahí donde ellos sacaron el comunicado. Y le dijimos: el acuerdo se termina cuando le pegan a uno el viernes. Llegamos nosotros y no vamos a ir a la cancha, vamos a pelear".

Tras algunas críticas recibidas sobre la ausencia de la barra para defender a los hinchas, ya que ‘La 12’ arribó a Brasil el sábado a la madrugada, Di Zeo afirmó que ellos fueron quienes desactivaron los ataques del Flu.