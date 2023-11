Gareca adelantó qué contestará si le ofrecen ser DT de Boca

Gareca-Boca-River.mp4 Ricardo Gareca habló sobre la chance que tuvo de dirigir a Boca.

"A veces pareciera que no se le puede decir que no a Boca y a River. Pero no sé si es así, tengo que ver un montón de cosas. No es, simplemente, meterme y trabajar", respondió el Tigre en diálogo con Tyc Sports.

Desde el Xeneize comienzan a descartar la posibilidad de contratarlo después del período Herrón, a pesar del coqueteo de años que mantuvieron Gareca y la institución.

Fue Ricardo quien confirmó el interés de Boca para contratarlo, cuando el presidente del club era Daniel Angelici: "En un momento, (Daniel) Angelici quería hablar conmigo, antes de que vaya (Gustavo) Alfaro, pero yo tenía contrato con Perú y no podía interrumpirlo".

El futuro entrenador de Boca es una incógnita. Sumado al ex Vélez, también suena Guillermo Barros Schelotto, quien fue despedido de la Selección paraguaya por malos resultados y que ya tuvo un período ocupando ese rol en el xeneize. Para muchos hinchas del elenco de La Ribera, uno de los últimos mejores planteles que tuvo el club.