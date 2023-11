El Patrón Bermúdez preocupó a los hinchas de Boca con una frase

Tras todo eso el que asumió por lo que queda del año fue Mariano Herrón, DT de la Reserva, y el colombiano habló sobre lo que se viene: "Lo ideal es que el técnico esté capacitado y tenga el conocimiento de su labor, y sepa a aprovechar los jugadores que tiene Boca en estos momentos, no vamos a entrar en discusiones si tiene que haber sido jugador de Boca o no. Eso entra como último parámetro en el análisis".

image.png Patrón Bemúdez habló sobre el posible futuro del DT de Boca

¿Qué dijo sobre el próximo DT de Boca?

Al ser consultado sobre si Herrón podría ser ratificado en el puesto de cara al 2024, respondió: "No, no, no, no, no te plantee ningún escenario posible con Mariano Herrón, dije que con respeto a él porque fue ratificado por este año".

Luego agregó: "El próximo año será decisión totalmente distinta de continuidad o él asumir como encargado o interino del club. En diciembre se tomará la decisión de que continue o no, pero por momento no llevemos a ese extremo".

Herron tecnico Boca

Esta posibilidad ha inquietado a los hinchas de Boca, quienes no ven con buenos ojos repetir las experiencias de la gestión encabezada por Juan Román Riquelme, donde tanto Sebastián Battaglia como Hugo Ibarra comenzaron como interinos y posteriormente fueron ratificados en el cargo.