El picante cruce de Saracchi con un ex compañero de River

Recordando esta decisión del actual lateral xeneize, Mayada opinó al respecto: "No lo haría. Obviamente lo hablé con él, tengo una gran relación, pero creo que soy un poco más importante en la historia de River que el Chelo. Estoy mucho más identificado".

Sumado a eso, agregó: "Uno tiene que ser profesional y saber respetar las decisiones de los demás y entender el porqué. Lo hablé personalmente con él, no voy a dar detalles de lo que pasó en el medio, pero personalmente no lo haría". Sin embargo destacó la amistad que forjaron y le deseó "el mayor de los éxitos, salvo en los clásicos".

Por otra parte se refirió a su deseo de volver a vestirse con la banda roja en el pecho: "Nunca me llamaron para regresar, pero uno sabe que cuando se va del club tiene que estar en un nivel súper alto para que llegue el llamado, y mi objetivo es estar de la mejor forma. Personalmente me siento súper preparado y siempre que me sienta capacitado para jugar en el alto nivel, mantengo tengo la ilusión de que si puedo volver a River sería fabuloso".

Los 4 jugadores que Gallardo quiere sí o sí para reforzar a River

River Plate atraviesa uno de sus mejores momentos futbolísticos en los últimos años y desde la llegada de Marcelo Gallardo nuevamente al banco Millonario. Esta noche tendrá un duelo clave frente a Barcelona en Guayaquil por la Copa Libertadores, y si bien falta para que acabe el primer semestre, el DT y la dirigencia ya piensan en incorporar importantes nombres.

Sucede que, de salir todo bien, el conjunto de Núñez tendrá por delante, además de la importante cita en el Mundial de Clubes en el mes de junio y julio, la ronda de eliminatorias de la Copa Libertadores, el máximo objetivo del club, además de la competencia local. Por eso, Gallardo sabe que necesita sumar más jerarquía al plantel y buscará nombres fuertes en el mercado de pases.

River irá por repatriar a cuatro jugadores de nível europeo

Gallardo.jpg Marcelo Gallardo

Los clubes que participan del Mundial de Clubes que se jugará a partir del 14 de junio en los Estados Unidos, donde el Millonario se medirá en la primera fase contra Rayados de Monterrey, Inter de Milán (finalista de la Champions League actual) y el Urawa Reds Diamonds de Japón.

Por ese motivo, los 32 clubes participantes de la primera edición de este novedoso certamen tendrán la posibilidad de una ventana en el mercado de pases que abrirá antes que para el resto de los equipos, por lo que es fundamental empezar a trabajar en refuerzos de jerarquía para dar batalla en dicha competencia.

Es por eso que Marcelo Gallardo tiene en la cabeza sumar a cuatro jugadores de muchísimo nivel para ser protagonista en el torneo de la FIFA. Ellos son: Ángel Correa, Guido Rodríguez, Lucas Beltrán y Lucas Esquivel.

Ángel Correa-portada.jpg

Lo de Correa ya se ha mencionado en el último mercado, y podría llegar a darse, aunque su actual equipo, el Atlético de Madrid también participará de la competencia y el, a pesar de no ser titular habitualmente, es uno de los referentes y jugadores más queridos del plantel.

Lo de Guido Rodríguez sería su regreso al club que lo vio nacer futbolísticamente, pero en donde nunca tuvo mucho lugar, por lo que podría ser una buena oportunidad de demostrar su talento a una edad aún considerable con sus 31 años. Actualmente juega en el West Ham y alterna entre titularidad y banco.

Otro retorno sería el de Lucas Beltrán, el actual atacante y goleador de la Fiorentina, quien lleva jugados 95 partidos con 16 goles y 6 asistencias en la Viola. Recordemos que debutó en el Millo en el 2018, luego fue cedido a Colón de Santa Fe donde ganó experiencia y en su regreso a la banda roja explotó en 2023 donde marcó 17 goles en 35 partidos.

El lateral por izquierda que quiere Gallardo

Por último, la sorpresa sería Lucas Esquivel, y más allá del nombre lo que sorprende es la posición, ya que es un lugar que parece cubierto por Marcos Acuña, aunque quizás las diferentes lesiones del huevo llevaron a rever que tenga competencia allí. El joven de 23 años juega en el Atlético Paranaense de Brasil desde 2023 y últimamente ha perdido terreno en el equipo.