El polémico silencio de Marcelo Gallardo cuando le preguntaron por Iker Muniain

El vínculo de Muniain con River no es nuevo. Desde su llegada al país, el mediocampista vasco, conocido por su paso por el Athletic Bilbao, expresó su deseo de vestir la camiseta del club del que es hincha. Sin embargo, su anhelo no fue correspondido en su momento. Con Gallardo nuevamente en el banquillo tras la salida de Martín Demichelis, el técnico millonario no mostró interés en sumarlo al plantel, lo que llevó al español a recalar en San Lorenzo, donde rápidamente se adaptó y asumió el liderazgo del equipo.