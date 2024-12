"No era así": se fue de River en medio de un escándalo y aclaró su salida

En dialogo con TyC Sports, Mammana recordó los rumores que se creaban en su segundo paso en el “Millonario”: “ Se generaban muchas cosas hablando de lesiones que no eran. Uno entrenaba y veía que decían: ‘No, no juega porque está lesionado’ . Yo me entrenaba todos los días“ .

“Si no te toca jugar no es porque hubo lesión, quizás en un plantel hay 30 jugadores y el técnico elige a los 11 que van a jugar. Se decía mucho de las lesiones y no era así“, agregó en una clara referencia a que la decisión siempre fue del ex entrenador de River, Martín Demichelis.

A su vez, agregó que, a comparación del “Millonario”, el “Fortín” si confió en él para sumarlo a su equipo en la temporada 2024: “Vélez confió en mí y yo pude demostrarle que lesión en la rodilla no tuve”.

mammana.jpg Emmanuel Mammana habló con la prensa luego de que el Fortín se metiera en la final de la Copa de la Liga.

Por último, Mammana confesó que “sería muy duro” para el equipo que se escapen los títulos en los que actualmente se encuentran peleando.

El conjunto de Liners se posiciona primero en la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Fútbol con 48 puntos, a tres puntos de su escolta Talleres, y se ilusiona con consagrarse campeón a solo dos fechas de finalizar el torneo.

Por otra parte, también sigue en la pelea por la obtención de la Copa Argentina, en donde el miércoles 11 de noviembre, desde las 21 horas, disputará la final ante Central Córdoba (SdE) en el estadio 15 de Abril de Unión de Santa Fe.

Preocupación en River: el jugador que estará fuera de las canchas hasta 2025

El lateral Marcos "Huevo" Acuña será reservado por River hasta principios de 2025 debido a que todavía está recuperándose de la lesión en su rodilla que lo marginó de los últimos partidos con la camiseta del club de Núñez.

Si bien Acuña estaría en condiciones de jugar el último partido de la Liga Profesional frente a Racing, por la vigésimo séptima fecha del torneo, la idea del entrenador Marcelo Gallardo es dejarlo descansar y usar en su lugar al experimentado Milton Casco.

Acuña llegó a River a mitad de año y de los 17 encuentros en los que tuvo oportunidad de estar presente, en 10 fue parte de los titulares e ingresó desde el banco de suplentes en dos partidos.

Solo se perdió los últimos tres, producto de un desgarro en su isquiotibial izquierdo que sufrió ante Instituto de Córdoba y que le causó una tendinitis y una distensión.

La única variante que tiene Gallardo por ese sector es la del experimentado Casco, por lo que sería titular en los últimos tres duelos del año para River: San Lorenzo y Rosario Central de local, y cierra con Racing de visitante.

Sin embargo, en caso de que el ex Newell´s no pueda jugar, Acuña estaría en la consideración de Gallardo, al menos para el último partido, a pesar de que no se recuperó en las cuatro semanas que lleva de recuperación y sigue con dolencia.