Felipe Peña contó qué le dijo Marcelo Gallardo cuando lo echó de River

Felipe Peña Biafore se refirió a su salida de River y al manejo profesional que tuvo Gallardo para con él.



Qué dijo Felipe Peña sobre Gallardo y River

La llegada de Marcelo Gallardo al banco millonario marcó un punto de inflexión. "Tuve una charla con Marcelo y él fue muy claro conmigo. Me dijo que no iba a estar en la consideración y no podía garantizarme los minutos que yo buscaba", reveló Peña en diálogo con ESPN. Con esa sinceridad como punto de partida, el volante decidió junto a su familia que lo mejor era volver a Lanús, club que, tras semanas de negociación, compró el 50% de su pase por 1,2 millones de dólares.