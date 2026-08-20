El presidente de Recoleta y una insólita crítica a Boca: "Tiene una defensa y un arquero muy flojos"

El dirigente del equipo paraguayo fue duro con el Xeneize luego de la eliminación por Copa Sudamericana.

Luis Vidal, el presidente de Recoleta, habló con el medio argentino, Picado TV, y criticó a Boca , tras la eliminación de su equipo en Copa Sudamericana con un global de 7-1 a favor del conjunto argentino: "No veo a Boca campeonable, sinceramente lo digo".

Entre las falencias que el dirigente (que también a veces se convierte en jugador) mencionó sobre el Xeneize, estuvo su última línea: "Tiene una defensa y un arquero muy, muy flojos para mí". A pesar de las palabras, el equipo paraguayo solo pudo convertirle un gol a Álvaro Montero en toda la serie, y fue en los primeros minutos de la ida.

Sobre las posibilidades de los dirigidos por el Vasco Arruabarrena para levantar la copa, fue tajante: "Creo que va a existir un equipo superior futbolísticamente. No es parámetro lo que hizo con Recoleta como para decir que es campeonable, esa es mi opinión".

DURAS CRÍTICAS PARA BOCA DESDE RECOLETA



Luis Vidal, máximo dirigente y además jugador del conjunto paraguayo, no le puso la chapa de candidato y destrozó al fondo del Xeneize a pesar de la paliza 7-1 global que le propinó en octavos. "No veo a Boca campeonable, sinceramente… pic.twitter.com/iAIVRWKlwQ — TyC Sports (@TyCSports) August 20, 2026

La racha negativa que cortó Boca en Paraguay

Boca logró un sólido 4-0 ante Recoleta en Paraguay que puede convertirse en un punto de quiebre. El Vasco metió al Xeneize en cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde ahora enfrentará a San Pablo, y cortó una larga racha negativa que pesaba mucho en el historial reciente.

Para encontrar la última victoria de Boca como visitante en un mata-mata internacional, ya sea por Libertadores o Sudamericana, había que remontarse al año 2020. El 2 de diciembre de ese año, en una noche lluviosa en Brasil, el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo ganó 1-0 con gol de Carlos Tevez.

#UnDiaComoHoy hace 5 años, Carlos #Tevez convertía ante Inter de Porto Alegre en Beira Río y hacía este homenaje con la camiseta de Diego Armando #Maradona que usó en 1981. #DiegoEterno pic.twitter.com/3BaVvV2vSo — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) December 2, 2025

Desde aquella victoria, en la mayoría de series de playoff, el Xeneize buscó hacerse fuerte de local, pero sufrió como visitante, sin lograr ninguna victoria hasta la goleada contra Recoleta, que puede ser un punto de inflexión para que salga a buscar los partidos fuera de su cancha.

La figura internacional que busca San Pablo

San Pablo será rival de Boca, luego de eliminar a Bolívar en Brasil. En las últimas horas, circuló una versión concreta de la posible incorporación de un jugador internacional, campeón de la Premier League, podría llegar al tricolor.

Se trata de un futbolista que supo anotar muchos goles en el mejor momento de su carrera y llegaría al club donde está como figura y capitán Jonathan Calleri, un exBoca que fue buscado en varios mercados de pases.

A sus 39 años, Jamie Vardy analiza distintas propuestas para definir el próximo paso de su carrera. El histórico delantero inglés quedó libre después de su última temporada en Cremonese y, aunque recibió una oferta de San Pablo.

JAMIE VARDY, EN EL RADAR DEL SAN PABLO



El club brasileño está tras los pasos del inglés, quien viene de quedar libre del Cremonese. Más allá de la oferta del Tricolor, también tiene chances para jugar en la segunda división del fútbol inglés



Cabe destacar que BOCA… pic.twitter.com/SiRv6YJ8o3 — Diario Olé (@DiarioOle) August 19, 2026

La información había sido dada a conocer días atrás por Fabrizio Romano, quien aseguró que el club brasileño le había presentado una propuesta para sumarlo como agente libre.

Sin embargo, el escenario todavía está lejos de definirse. En los últimos días circularon versiones diferentes sobre las negociaciones: el 17 de agosto se habló de un principio de acuerdo entre Vardy y San Pablo, mientras que una actualización del día siguiente indicó que el delantero continúa analizando las propuestas y todavía no tomó una decisión oficial.