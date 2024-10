El PSG perdió el juicio contra Kylian Mbappé: cuál fue la sentencia

El fallo intima al club parisino a cancelar la deuda que mantiene con el futbolista. Deberá pagarle la suma de 55 millones de euros. Aunque el club había apelado, insistiendo en que no adeudaba dicha suma, la comisión ha determinado que no existen más instancias de apelación en el ámbito de la liga. No obstante, el PSG aún tiene abierta la opción de recurrir a la Federación Francesa de Fútbol (FFF) para intentar una última instancia de defensa.