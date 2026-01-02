El ranking de los máximos goleadores del 2025

Desde Mbappé en LaLiga de España, pasando por Lionel Messi en la MLS y hasta delanteros de destinos exóticos se encuentran en este listado.

Pasó el 2025. Cómo cada año, hubieron muchas competencias y muchos goles en el planeta fútbol. Es así cómo se pudo establecer el ranking definitivo de los máximos goleadores en todo el mundo del año que pasó.

Quién se quedó con el primer lugar fue el francés Kylian Mbappé . El delantero del Real Madrid firmó 66 anotaciones en 67 partidos jugados, casi un gol por encuentro. En lo que va de la temporada lleva convertidos 29 tantos y mantiene en carrera a su equipo en la LaLiga de España, la Copa del Rey y la UEFA Champions League, dónde por el momento es el líder goleador con 9 conquistas. Por último, el delantero de la selección francesa es el último ganador de la Bota de Oro, premio que se le da al goleador de la temporada, por sus 31 goles en la 2024-2025.

En segundo lugar terminó el delantero inglés Harry Kane , quién domina la Bundesliga alemana con la camiseta del Bayern Munich. El Ciudadano Kane finalizó el 2025 con 60 goles en 65 partidos jugados. En la actual edición de la liga alemana, es el goleador con 19 goles en 15 fechas disputadas y sacándole una diferencia de 11 goles a su perseguidor, su compañero de equipo Luis Díaz.

Completando el podio aparece uno que no podía faltar. El noruego Erling Haaland del Manchester City selló un 2025 con 57 goles en 55 partidos. Es el actual goleador de la Premier League con 19 tantos en 19 fechas y le saca ocho goles de distancia a su perseguidor, Igor Thiago del Brentford. Además, está a tres conquistas de igualar su registro de la 2024-2025, donde termino tercero en la lista de Killers con 22 goles.

El resto de los goleadores del 2025

En cuarto lugar finalizó el puertorriqueño Kevin Hernández con la sorprendente marca de 48 goles en 37 partidos. El delantero pertenece al Puerto Rico Surf y en la actual temporada cuenta con un promedio de gol de 1,5. El quinto puesto fue para el nigeriano Victor Osimhen, el ex Napoli que actualmente es el compañero de Mauro Icardi en el Galatasaray de Turquía. Llegó al equipo de Estambul para reemplazar al argentino mientras se recuperaba de su lesión ligamentaria y finalizó el 2025 con 46 goles en 51 partidos.

El sexto lugar es para alguien que está acostumbrado a formar parte de estas listas: Lionel Messi. El capitán del Inter Miami y la Selección Argentina cerró el año con 46 goles en 54 partidos que le permitieron ganar con su equipo, por primera vez, el título de la MLS. En la séptima colocación finalizó Vangelis Pavlidis. El delantero griego del Benfica portugués firmó un 2025 con 45 goles en 71 partidos.

El octavo puesto fue para el brasileño Guilherme Bissoli, jugador del Buriram United de Tailandia. Desde ese exótico destino se anotó en esta lista con 42 goles en 59 partidos. En noveno lugar finalizó el Bicho Cristiano Ronaldo, con 41 goles en 46 partidos para la selección de Portugal y el Al-Nassr de Arabia Saudita.

Cerrando el top ten aparece otro puertorriqueño, Jorge Rivera del Metropolitan San Juan de Puerto Rico. Firmó 40 goles en 35 partidos pero lo sorprendente es que en la actual temporada lleva 22 goles en 10 partidos jugados.