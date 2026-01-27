El retiro de Charly Sepúlveda, un ganador nato, multicampeón y solidario

Esta semana informó que pone fin a su carrera como jugador profesional de básquet dejando un legado dentro y fuera de la cancha.

Una imagen que vale más que mil palabras para Charly Sepúlveda, en el último título que ganó con Español. Foto: Claudio Espinoza

El punto final que Charly Sepúlveda le puso a su carrera como jugador de básquet a nivel profesional no solamente deja un saldo positivo para el protagonista, sino que también es destacable tanto desde su espíritu ganador como de lo que hizo afuera de la cancha.

La enorme cantidad de títulos logrados con diferentes camisetas, como las de Pacífico, Pérfora, Centro Español y la selección de Neuquén , entre otras, se complementa con su vocación de líder a medida que fue construyendo su carrera. Además de ser referencia para muchos de los que compartieron vestuario con él, también demostró la importancia de preocuparse por el otro más allá del deporte.

"Creo que la mayor relevancia de mi carrera, más allá de los títulos, fue haber podido disfrutar de cada vestuario. Relacionarme y vincularme con mis compañeros" , comenzó diciendo Charly a LM Neuquén.

Hoy, el más chico de los hermanos Sepúlveda tiene 44 años, pero su carrera comenzó en tiempos donde las redes sociales y el básquet como hoy lo conocemos, no existían.

"Para salir a jugar, en su momento, teníamos que irnos lejos de casa, porque no existía el básquet profesional acá. Solo en Independiente y nosotros éramos formados en Pacífico, entonces de alguna manera había que arrancar si realmente querías profesionalizarte y jugar las competencias del norte. Todo se jugaba del centro para arriba", relató.

"Pude conocer todos esos lugares y que nos conozcan a nosotros también y después encontrarnos en los Argentinos con nuestros compañeros y rivales. Hemos podido trascender aún siendo de una Federación pequeña, como la que somos. Me llevo más que nada eso. Me están escribiendo de un montón de lugares preguntando si voy a hacer algo o no, para mi lo más importante fue lo que pude vivir y dejar en los distintos clubes. Me puedo sentar a comer un asado con cualquier compañero que tuve y eso habla de la formación en mi casa, de los valores que me han inculcado. Que mis hijos puedan leer todo lo que me escriben o publican, hace que esto siga", agregó.

charly sepulveda español 1.jpg Charly Sepúlveda con la pelota en la mano festejando junto a la familia de Español. Fotos: Claudio Espinoza

Las charlas con los más jóvenes

Los tiempos van cambiando y en el deporte se notan las diferencias con lo que pasaba hace dos o tres décadas. El andamiaje colectivo muchas veces se hace complejo porque la construcción del jugador se tornó más individual.

Cuenta Charly que, en los últimos años de su carrera, era mucho de insistir a sus compañeros "en que transiten su profesión por dentro, que no quede en dos piques y lanzamiento, que no sean robots. Para nosotros jugar al básquet es una forma de vida. Noto que hoy hay otro tipo de enseñanza y aprendizaje, sienten poco la ambición de ser mejor como equipo, está todo más individualizado. Entonces en los últimos años me ha tocado central la cabeza en que al lado hay un compañero, que tiene sus cosas para aportar. Romper un poco con la enseñanza individual y pensar en conformar un equipo. Creo que eso se vio en Español en los últimos años y me deja muy tranquilo".

La solidaridad en pandemia

Uno de los varios momentos en los que el ahora exjugador mostró su interés por lo que pasa a su alrededor más allá de lo propio, fue cuando armó la movida solidaria durante la pandemia, cuando las necesidades de la gente se profundizaron.

"Cuando hice lo del merendero, ya había un grupo de trabajo ahí, yo solo quise aportar mi granito de arena, no pensé que iba a tener tanta magnitud. En todos los lugares donde viví intenté acercarme a este tipo de situaciones más vulnerables. Eso viene de familia, mi mamá hasta el día de hoy es voluntaria en el hospital, va al hogar de ancianos y siempre hemos tenido esa cultura de ser solidarios. Y nunca lo hicimos por una foto, siempre para ayudar", destacó.

Charly-Sepúlveda-solidaridad-3.jpg Claudio Espinoza

La anécdota en Chaco

Entre tantos clubes por los que pasó, Carlos jugó en Villa Ángela, donde también estuvo un buen tiempo y vivió una situación muy particular.

"En Villa Ángela había un grupo de cinco hermanitos que andaban descalzos. Me los cruzaba y estaban pidiendo, eran conocidos en la ciudad. Le compré un par de zapatillas a cada uno, la más barata, obvio, porque yo no tenía un sueldo millonario. Al otro día pasaron por la puerta de mi casa, descalzos", contó entre risas.

Una semana sensible y la despedida

"Estoy muy agradecido por todas las posibilidades que me han dado. Y con mi familia, que me dejaron ser, nunca intentaron cambiarme de profesión ni se metieron a hablar con un entrenador. Cuando decidí ir a Comodoro Rivadavia, mis viejos (Juanca y Amparo) dijeron que lo que yo decida, para ellos estaba bien. Hoy cierro los ojos, miro hacia atrás y los lugares a los que me ha llevado la naranja son cosas que me llevo en el corazón. Me han llegado mensajes de padres que se han acercado a la cancha por nosotros y hoy sus hijos juegan. Ha sido una semana muy emotiva y no paro de agradecer. Siento que de alguna manera queda un legado para mis últimos equipos y compañeros, la mayoría muy jóvenes", finalizó.

Charly (Pérfora) y Mario Sepúlveda (Español) juegan juntos en la selección neuquina. Charly (estando en Pérfora) y Mario Sepúlveda (Español) jugaron juntos en la selección neuquina.

También recuerda con orgullo el 3x3 que ganó junto a su hermano Mario, Bruno Gelsi y Lucano Saborido en San Pablo Brasil, que les permitió ir a Miami.

En su palmarés figuran los campeonatos y el ascenso a la Liga B en 2008 y 2009 con Español. También fue clave para la clasificación a la Liga B con Pacífico, el título local con Pérfora en 2014, el histórico Argentino 2017 con Neuquén en el Ruca Che y el Pre Federal 2023 con el Torito.

En su posteo en las redes para anunciar la decisión, Charly reconoció que "cada una de las cosas que han pasado o he hecho dentro de ese rectángulo era para ganar, no había otra opción en mi cabeza y en mi corazón". Fue uno de los gladiadores que ha tenido la historia del básquet de Neuquén, muy picante, cultor del "trashtalk" y ganador nato dentro de la cancha. Pero antes que nada, alguien que siempre se interesó por el otro.