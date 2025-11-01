El Rojo sigue invicto en casa y manda cómodo en el Pre Federal

Independiente de Neuquén le ganó a Del Progreso con autoridad y continúa como único líder en el básquet de primera.

Julián Fedele se destacó en los dos costados de la cancha para el Rojo. Fotos: Claudio Espinoza

Cumplió con la lógica y mantuvo su ventaja en lo más alto de la tabla. Independiente de Neuquén se impuso a Del Progreso por 89 a 71 en La Caldera y sigue como único puntero del Pre Federal de básquet . Hubo sorpresa en Plottier, donde Deportivo Roca le generó a Centro Español su cuarta derrota consecutiva.

El Rojo estuvo arriba todo el partido con buen reparto de goleo. Primero Gino Veronesi (17) en el perímetro y Joaquín Marcón (15) en la zona pintada marcaron diferencias para sacar 15 de distancia.

Jorge Coronado (19) sacó la cara por la visita, pero le faltó compañía para anotar.

Cada vez que aceleró el anfitrión fue claramente superior y la figura de la noche terminó siendo Julián Fedele, con 19 puntos y un destacado trabajo defensivo.

independiente basquet fedele (2)

Sin ser su mejor noche, la victoria de Independiente nunca estuvo en riesgo ante uno de los colistas y está arriba de todos a falta de dos fechas para terminar la fase regular.

Dos escoltas que están cerca

Pérfora también derrotó a Biguá con facilidad. Luego de un primer tiempo parejo en el goleo, fue contundente en el segundo tiempo y ganó 83 a 56. Nahuel Vicentín firmó otra noche de números sobresalientes con 28 puntos y 17 rebotes, siendo por lejos el mejor jugador de la fecha 12.

Pacífico transpiró para ganarle de visitante a Atlético Regina por 80 a 79 en lo que fue una batalla sin cuartel. El equipo de Maxi Rubio se apoyó en los 25 puntos de Marco Roumec, los 14 de Matías Stanic más los 9 con 11 rebotes de David Veliz.

En el local se destacó Franco Leal con 20 puntos, pero Regina quedó complicado de cara a la búsqueda de localía para los playoffs.

En el otro duelo de la noche, Deportivo Roca sorprendió en El Templo, donde se aprovechó del bajón de Centro Español y lo superó 83 a 70, un resultado inesperado por cómo están ambos en la tabla. De todas formas, fue la cuarta derrota consecutiva del Torito, que necesita mejorar pensando en los cruces.

El parcial 13-0 del comienzo en favor de la visita marcó el ritmo de lo que sucedería en el complemento. Más allá de que el local se acercó, nunca pudo dominar el partido.

Solo Emilio Santana (18) y Carlos Sepúlveda (12) superaron el doble dígito en Español, mientras que Franco Heck (20), Thiago Ghietti (18) y Adolfo García Barros (18) fueron los principales responsables de la victoria visitante.

A la fase regular le quedan dos fechas y después empezarán los cruces.