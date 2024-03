El sorprendente nuevo look con el que Barco apareció para debutar en la Premier League

El lateral izquierdo llamó la atención en el Brighton de Inglaterra tras mostrar un look similar al mediocampista de la Selección argentina Rodrigo De Paul.

El joven futbolista que también tuvo paso por la Selección argentina sub-23 que entrena Javier Mascherano y obtuvo el pase para los Juegos Olímpicos que se desarrollarán este año en París sorprendió con su nuevo look en el pelo a pocos días de haber desembarcado en la Premier League luego de su paso por el xeneize del que se fue luego de negociaciones conflictivas con el pretendiente del equipo Juan Román Riquelme.

Barco lució un look similar al que mostró el mediocampista campeón del mundo con la Selección Rodrigo de Paul, con su cabeza llena de trenzas que sorprendieron a sus seguidores luego de que sean exhibidas en una publicación que hizo junto a su pareja que lo acompañó hasta Inglaterra para explorar de lleno esta aventura por el Brighton Albion de la Premier League, donde ya tuvo debut a pesar de que el entrenador haya dicho horas previas que no todavía preparado para afrontar una liga tan competitiva como lo es la Premier.

Colo-Barco-Look.jpg

Boca, con varias sorpresas, se enfrenta a Racing: hora, formaciones y TV

Boca dejó una pobre imagen en la última jornada de la Copa de la Liga Profesional, cuando cayó por 1 a 0 frente a Unión en el estadio 15 de Abril de Santa Fe. Según el mismo entrenador Diego Martínez, fue el peor partido de su ciclo. Ahora, podrá reivindicarse ante Racing en La Bombonera.

El clásico se disputará este domingo desde las 21:30 y contará con el arbitraje de Pablo Echavarría. En el VAR, para respaldar sus decisiones, estará Germán Delfino. Por otro lado, la transmisión estará a cargo de la señal TNT Sports, del pack fútbol.

El DT del Xeneize adoptó una premisa clave: el clásico lo van a disputar los que mejor están. Por lo tanto, habría cambios que tomaron por sorpresa a los hinchas y los propios jugadores. En la práctica de hoy, fueron tres las modificaciones respecto al once del último partido.

¿Cómo llega Boca?

En primer lugar, Chiquito Romero le cedió los tres palos a Javier García debido a su lesión en el tendón de aquiles. En la mitad de la cancha, Jorman Campuzano saldrá del equipo y su lugar será ocupado por el juvenil Mauricio Benítez, que ya sumó varios minutos con Martínez y ahora lo haría de titular.

Si bien otra posibilidad que se evaluó fue la inclusión de Aaron Anselmino como número cinco, finalmente se decidió por un mediocampista natural. Quizás la variante más sorpresiva está en la delantera: el goleador Miguel Merentiel, luego de dos partidos con una actuación por debajo del nivel que acostumbraba, esperará en el banco de suplentes y Luca Langoni retornará a la titularidad.

boca racing.jpg

En la defensa estaba planificado otro cambio que finalmente no podrá ocurrir. Nicolás Figal iba a recuperar su lugar, por lo que saldría Nicolás Valentini, pero el Vikingo finalmente jugará por una molestia que sintió su compañero. Está dificultad también le abrió las puertas a otro jugador que hacía tiempo no estaba entre los convocados.

Marcos Rojo, que se había desgarrado a principio de año en un partido amistoso, finalmente dará el presente entre los citados y estaría garantizado su lugar en el banco de los suplentes. Aunque será llevado de a poco, la noticia de su regreso es un gran avance.

¿Cómo llega Racing?

Por su parte, Racing viene de caer como local ante Sarmiento de Junín por 1 a 0 y suma dos encuentros sin ganar tras imponerse en el clásico de Avellaneda ante Independiente. El entrenador Gustavo Costas analiza la opción de prescindir de Roger Martínez entre los titulares y si ratificarle su confianza a Maximiliano Salas, quien ya fue varias veces de la partida pero aún no pudo convertir tantos.

A su vez, Costas no podrá contar con el mediocampista Agustín Almendra, por lo tanto el ex Boca no podrá volver a La Bombonera ya que tras realizarse estudios, se confirmó que posee una lesión muscular en el semimembranoso derecho. En su lugar estaría Leonel Miranda, quien lentamente empieza a ganar terreno en la consideración del técnico tras recuperarse de una severa lesión en la rodilla.

Las probables formaciones de Boca y Racing

Boca: Javier García; Luís Advíncula, Cristian Lema, Nicolás Valentini, Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Cristian Medina, Mauricio Benítez, Kevin Zenón; Edinson Cavani y Luca Langoni. DT: Diego Martínez.

Racing: Gabriel Arias; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Santiago Solari, Bruno Zuculini, Leonel Miranda, Gabriel Rojas; Juan Quintero; Maximiliano Salas o Roger Martínez y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Copa de la Liga Profesional 2024.

Fecha 10 - Zona B.

Boca - Racing.

Estadio: Alberto J. Armando.

Árbitro: Pablo Echavarría.

VAR: Germán Delfino.

Hora de inicio: 21.30.

TV: TNT Sports.