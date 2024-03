Qué es de la vida del Beto Acosta, el famoso delantero de San Lorenzo y Boca

Beto Acosta 1.jpg El Beto Acosta

El Beto, conocido por su capacidad goleadora que marcó una época, compartió sus experiencias tras su retirada del fútbol profesional a los 37 años, expresando un arrepentimiento relacionado con la falta de preparación para el retiro. Sin embargo, dejó claro que la dirección técnica no era una senda que le interesara: "Me equivoqué en no prepararme para el retiro, extrañé mucho. Lo que sí, tenía claro es que no quería ser entrenador". Sobre este tema concluyó: "Con los años hice el curso, pero fue para acompañar a mi hijo, nada más".