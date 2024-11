El Tata Martino, tajante sobre el futuro de Lionel Messi en el Inter de Miami

Tras la dura caída del elenco norteamericano ante el Atlanta United, el DT ponderó la temporada del astro rosarino, aunque se mostró ofuscado por no haber podido cumplir los objetivos en la MLS.

Así y todo, el DT del conjunto patrocinado por David Beckham llevó tranquilidad y aclaró que, más allá de no haber podido cumplir los objetivos trazados, Leo continuará vistiendo la casaca rosa en 2025. "En realidad, no sé cuán limitado es el tiempo de él acá . Hay una cuestión que es la del paso del tiempo, que está claro y está a la vista, pero tampoco me animaría a decir que sea tan corto. Yo lo veo bien y jugando mucho tiempo más ", aseguró el ex estratega de Newell's y Barcelona.

De todos modos, el orientador se mostró apesadumbrado por el intempestivo cierre de año, que estuvo lejos de ser positivo. Para colmo, el Inter había vencido en el primer compromiso de octavos, pero Atlanta se impuso en el segundo y también en el duelo de desempate. "Entendemos que lo que hicimos no es un éxito, teniendo en cuenta que nos vamos ahora. Los muchachos están mal y tristes. Cuando hay tantas expectativas que no fueron cumplidas, así es como se debe estar", remarcó el ex seleccionador de Argentina y el combinado guaraní.

Las fuertes críticas de Jordi Alba al formato de la MLS

Por otra parte, Jordi Alba, una de las figuras del cuadro de la Florida, criticó duramente el sistema de organización del certamen: "A mi entender, y sabiendo que no soy yo el que vaya a cambiar ahora cómo se tiene que competir, me parece un poco injusto este formato. Sé que se lleva muchos años haciendo así, pero si me preguntas y por mí fuera, tendría que ser el campeón de una zona con el campeón de la otra para que funcione de la manera más justa posible".

Messi, que no pudo disputar buena parte de la competencia a raíz de la grave lesión sufrida en la final de la Copa América, marcó el empate transitorio del Inter en el tercer juego y tuvo estadísticas extraordinarias: en toda la temporada disputó 25 pleitos y concretó 23 gritos. A su vez, fue el segundo máximo goleador del conjunto de Miami, solo por detrás de Luis Suárez (25). Además, participará del Mundial de Clubes a mediados del año próximo.