¿Juega el Mundial 2026?: Lionel Messi volvió a hablar de su presencia

Lionel Messi no aseguró su presencia.

"Espero terminar bien este año y empezar bien el próximo haciendo una buena pretemporada, la cual no tuve el año pasado por la cantidad de viajes que hicimos" , explicó el astro en una entrevista para el periodista Fabrizio Romano, en 433.

"No falta tanto pero a la vez falta mucho; en el fútbol puede pasar cualquier cosa, por eso trato de vivir el día a día y no pensar más allá" , añadió sobre su situación actual tras levantar la copa en Estados Unidos.

Lo cierto es que además de las lesiones que lo aquejaron a principios de este 2024, Messi tuvo que someterse a los viajes en la Major League Soccer con el Inter Miami, en donde marcha líder de la Conferencia Este, y tuvo la Copa América en el medio, en donde se lesionó uno de los tobillos y estuvo fuera por algunos meses para recuperarse.

Sin embargo, el "10" expresó que no está desesperado por jugar su sexto Mundial, que sería un récord histórico, y que si llega a pasar será con un Messi más relajado por haberse sacado la espina en Qatar 2022: "Gracias a dios pude conseguir mi mayor sueño que era ganar el Mundial, que tanto peleé y que tanto costó".

¿Lionel Messi se reencuentra con un viejo amigo?

Una compra del delantero brasileño Neymar generó gran ilusión entre los fanáticos del fútbol, ya que podría representar un reencuentro en el Inter Miami con Lionel Messi y Luis Suárez, con quienes conformó la histórica MSN.

Según detallaron medios españoles, Neymar habría comprado una propiedad en Miami, donde actualmente juegan Messi y Suárez. El brasileño juega en el Al Hilal de la liga de Arabia Saudita y viene de recuperarse de una grave lesión que lo tuvo alejado de las canchas durante poco más de un año.

Sin embargo, tiene contrato en el equipo árabe hasta mediados de 2025, por lo que su llegada al Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) no sería para nada descabellada.

Neymar conformó la MSN junto a Messi y Suárez entre 2014 y 2017 en el Barcelona, donde ganaron una UEFA Champions League, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes, dos Ligas, tres Copas del Rey y una Supercopa de España.

Durante aquellas temporadas, entre los tres jugadores registraron 364 goles (153 Messi, 121 Suárez y 90 Neymar) y 196 asistencias (67 Suárez, 66 Messi y 63 Neymar).

Dibu Martínez, otro argentino que sueña con el próximo Mundial

El arquero campeón del mundo comentó hasta la edad que quiere seguir jugando y que todavía no alcanzó su límite: “Voy año a año, pero quiero jugar cuatro años más, hasta los 35 o 36. Siento que no llegué a mi techo ”.

Finalmente, fue claro cuando habló sobre su condición física agregando: "Sé que mi cuerpo me va a dar hasta los 41 o 42, tranquilamente. Con lo que vengo haciendo en lo físico, con el estiramiento, la vida se alarga. La cabeza me va a dar también, pero cuando me explote la cabeza ya está, je", dejando la posibilidad de verlo en la Selección por muchos años más.