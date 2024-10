David Beckham contó la sorpresa más grande que se llevó con Messi en Miami

El ex jugador es uno de los accionistas propietarios del equipo de la Florida, y reveló algunos detalles del día a día del argentino

No hay dudas que la llegada de Lionel Messi al Inter Miami y a la Major League Soccer, fue un antes y un después para el fútbol estadounidense. El capitán de la Selección Argentina es considerado por especialistas como el mejor jugador del mundo y uno de los mejores de la historia, y rápidamente lo demostró en su equipo.

Ahora, en una reciente entrevista, el talentoso ex mediocampista del Manchester United, Real Madrid, entre otros, contó algunas curiosidades que le asombraron respecto al 10, dio detalles de cómo fue que se pudo dar la llegada de Messi al Inter y no reparó a la hora de llenar de elogios a su figura.

David Beckham habló de todo respecto al fenómeno de Lionel Messi

La entrevista la dio a un ex compañero suyo, Rio Ferdinand, en donde se tocaron varios tópicos, siendo Leo uno de ellos. "Leo es como un regalo. No puedo creer tener un jugador así, me sigo emocionando cuando lo veo jugar en mi equipo", expresó en primera instancia.

Luego, confesó el trasfondo del desembarco del rosarino en la Major League Soccer: "Quería hacer algo por Estados Unidos porque me dio mucho, y llevar a Leo para que inspire a la próxima generación de jugadores del país era lo que quería hacer".

Así, David explicó cómo Messi brinda un buen ejemplo e influye positivamente en las próximas generaciones de USA: "Leo es bueno enseñando a los jugadores jóvenes, a los chicos de la academia. Todavía tiene hambre de campeonatos".

Con estas palabras, el ex futbolista y ahora empresario deportivo mostró todo lo que genera el mejor jugador del mundo en todos lados, y sobre todo volvió a remarcar una de las características más reconocidas suyas: la humildad y el trabajo constante que lo llevaron a donde está.

Los compañeros del Inter Miami hablaron de Lionel Messi

"Leo, como siempre, hizo lo que sabe, nos sorprendió de vuelta, fue una de sus mejores actuaciones en la Selección y la verdad que fue muy lindo", arrancó contando Tomás Avilés el día después del 6-0 a Bolivia.

Otro fue Noah Allen, quien se fundió en elogios con el astro argentino y se ilusiona con lo que tienen por delante las Garzas: "Tenemos total confianza de que podemos ganar el torneo. Sabemos que es el mejor jugador del mundo. Sabemos que, si lo apoyamos, si aprendemos de él... La experiencia es la parte más importante, porque ha estado en los mejores partidos del mundo”.