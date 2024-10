El tremendo ataque del New York Times contra el Inter Miami de Messi

Es que las garzas se encuentran en el centro de la polémica tras su clasificación al Mundial de Clubes 2025. Esta participación, fruto de haber conquistado la MLS Supporters' Shield 2024, generó un intenso debate en el mundo del fútbol, especialmente después de una dura crítica publicada por el prestigioso medio norteamericano The New York Times.

La crítica contra el Inter Miami y Messi

El periodista del reconocido diario estadounidense Tim Spiers no se guardó nada al evaluar la situación que se dio a conocer en las últimas horas: “La presencia de Lionel Messi en el Mundial de Clubes tiene sentido, pero cómo llegó allí es ridículo”, expresó, subrayando que la clasificación del equipo dirigido por Gerardo Martino se basa más en intereses comerciales que en logros deportivos genuinos.

Spiers argumenta que el Inter Miami no puede considerarse el mejor equipo de Estados Unidos, sino más bien el mejor de la Conferencia Este de la MLS, lo que limita su mérito, ya que recordemos la Supporter’s Shield se entrega al equipo con más puntos de la temporada regular de la MLS.

¿Qué dijo el periodista en contra del Inter Miami?

“Estuvieron invictos en sus seis partidos de liga contra equipos de la Conferencia Oeste, pero solo ganaron tres de ellos. Es como afirmar que los Celtics son los mejores del Reino Unido al haber ganado el título escocés”, continuó el periodista, poniendo en perspectiva la situación del club.

Sin lugar a dudas que Las Garzas llegan a esta competencia con mucho mérito y tienen chances de cruzarse con equipos cómo River y Boca que serán los dos representantes de nuestro país en el torneo que se llevará adelante en 2025.

“El presidente de la FIFA dijo que son ‘uno de los mejores clubes del mundo’. ¿De verdad, Gianni (Infantino)? Es posible que tengan algunas leyendas dentro del plantel, pero si no se puede garantizar que vencerán, por ejemplo, al Crystal Palace en una eliminatoria única mañana, no pueden tener ese apodo”, explicó el periodista de The New York Times en otro párrafo de una columna que generó muchísima repercusión.