El triplazo sobre el final con el que Independiente de Neuquén ganó de visitante por la Liga Nacional femenina

Con una bomba desde la esquina de Julieta Tell a falta de 8 segundos, Independiente de Neuquén logró una gran victoria como visitante ante Lanús en la continuidad de la fase regular del torneo Clausura de la Liga Nacional femenina de básquet .

Las dirigidas por Marcelo Remolina hicieron un esfuerzo enorme, jugando en días consecutivos tras la caída ante Ferrocarril Oeste, y corriendo de atrás todo el partido frente a las Granates.

La máxima diferencia en favor de las locales fue de once puntos y entraron diez arriba al último cuarto. Berenice López fue la goleadora de Lanús con 18 tantos para encabezar la ofensiva del equipo que tuvo varias veces el partido en la mano para quedárselo pero no pudo hacerlo. Martina Scian también se destacó con 14 unidades y así las locales estuvieron al frente.

El Rojo se mantuvo al acecho con Laila Raviolo (13) y Martina Torres (15), que fueron importantes con su efectividad. En base a la intensidad defensiva, las comandadas por Remolina se pusieron a tiro sobre el cierre y así tuvieron la última ofensiva para revertir el marcador.

Tell llevaba 17 puntos cuando tomó el balón en la esquina tras una buena acción colectiva. Su bomba la llevó a 20, la transformó en la máxima goleadora del partido y, fundamentalmente, selló el 72-70 de Independiente que lo dejó con registro 2-1 en el comienzo del año y le da buenas perspectivas para lo que viene.

El Rojo visitará este domingo a Obras Sanitarias en la continuidad de su gira por Capital Federal.