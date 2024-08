El video de Riquelme al llegar a Buenos Aires que se volvió súper viral

Riquelme-Amargo-Ezeiza.mp4

Al escuchar los dichos del simpatizante, Riquelme fue fulminante con su mirada hacia quien propinó la crítica y lo siguió con sus ojos en cada paso que daba por el hall central.

Juan Román Riquelme se calentó con el Chavo Fucks y se fue del móvil de ESPN

Este martes, Juan Román Riquelme le dio una nota a F90, el programa del Pollo Vignolo en ESPN. El presidente de Boca respondió a varias preguntas de los panelistas con su siempre particular estilo, pero decidió levantarse e irse por la intervención del Chavo Fucks.

El intercambio se dio mientras el dirigente y máximo ídolo del club de la Ribera hablaba en referencia a la ausencia de Equi Fernández, Kevin Zenón, Cristian Medina y Leandro Brey en la serie contra Independiente del Valle por Copa Sudamericana. Los cuatro futbolistas fueron convocados para los Juegos Olímpicos y Boca los cedió más allá de que los tres volantes eran titulares y piezas fundamentales.

Riquelme dijo: "fue la decisión que tomamos con la gente que maneja el fútbol y yo siendo presidente del club no podía negarle a los jugadores que vayan a vivir la experiencia de las Olimpíadas. Son chicos que tienen que crecer, estábamos convencidos nosotros que era bueno que vivan esa experiencia para el crecimiento que tienen que tener como futbolistas".

Riquelme se va de una entrevista

Y la charla se picó cuando Román siguió: "nunca escuché en la tele 'qué bien Boca que deja que los chicos vayan a representar a la selección argentina'", y el panelista se metió para decir "prendé la tele, entonces. Porque acá se dijo, acá se discutió", y entonces Riquelme se levantó del móvil diciendo "esperá, estoy hablando, Sebastián, si ese señor me va a hablar mal, yo prefiero no hablar más. Ese señor cada vez que habla, habla mal. Te mando un beso grande Sebastián, a mi no me reta ni mi viejo".

"Yo no te estoy retando, estoy respondiendo a tus mentiras", le retrucó Fucks.

El Chavo Fucks la siguió

Inmediatamente después de que Riquelme se fue, Fucks argumentó su posición afirmando: "perdón a vos (Pollo Vignolo), a él no, a vos. Pero no podemos dejar que mienta libremente, todo lo que dijo es mentira. Que hablamos de Anselmino recién el domingo, que nunca lo mencionamos. No va a contestar porqué Anselmino no está en la lista, cosa que nos preguntamos mucho antes del partido con San Lorenzo, todo. Es una sarta de acusaciones ridículas".

Y el periodista siguió: "Hemos ponderado el trabajo de juveniles. Dije ayer acá que (Anselmino) le va a pelear al Cuti Romero en unos años. ¿Qué querés que diga? Es más, dijimos que es el mejor jugador que ha sacado Boca Predio y hemos discutido. Pero los alcahuetes que tiene, los mercenarios que tiene en Youtube, tiene que contarle alguna vez que acá las cosas que dicen. O tiene que especificar en qué lugar de la tele las cosas no se dicen. Pero todo lo que acaba de decir es falso".

chavo fucks riquelme.jfif

Fucks acusó, sin dar nombres ni apellidos, a Flavio Azzaro y Andrés Ducatenzeiler, que tienen sus canales de Youtube en los cuales critican constantemente a ESPN y sus periodistas.