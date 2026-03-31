En el medio del repechaje para ir al Mundial 2026, Italia fue denunciado por espionaje

El equipo de Genaro Gattuso enfrentará a Bosnia este martes. Su rival realizó una fuerte denuncia en la previa.

Gattusso es el entrenador de la selección de Italia.

La antesala del choque entre Bosnia y Herzegovina e Italia por el repechaje europeo hacia el Mundial 2026 quedó marcada por una fuerte polémica. Según reportaron medios locales, el cuerpo técnico bosnio detectó la presencia de un supuesto espía militar italiano durante un entrenamiento a puertas cerradas en la ciudad de Butmir , a 70 kilómetros de Sarajevo , este lunes previo al partido decisivo.

El episodio generó inquietud en el equipo local y sumó tensión a la definición de uno de los últimos cupos para la Copa del Mundo.

La seguridad del centro de entrenamiento advirtió la actitud de un hombre que, con un abrigo militar y un parche con la bandera de Italia , grabó parte de la práctica una vez finalizado el tiempo autorizado para la prensa. El sospechoso fue identificado como miembro de la EUFOR , una misión militar de la Unión Europea en territorio bosnio.

El incidente derivó en la expulsión inmediata del hombre del predio, mientras el cuerpo técnico de Bosnia y Herzegovina expresó preocupación sobre si la información recabada habría llegado al equipo rival dirigido por Gennaro Gattuso.

El individuo utilizaba un celular adherido a su vestimenta para registrar los movimientos tácticos del plantel bosnio, lo que encendió las alarmas de los responsables de seguridad y disparó las sospechas sobre una posible maniobra de espionaje. La incertidumbre persiste en el entorno del seleccionado local respecto al tiempo que el presunto espía permaneció filmando y si actuaba de manera independiente o bajo órdenes de la Federación Italiana de Fútbol. Hasta el momento, ni Italia ni la misión EUFOR emitieron comunicados oficiales sobre el hecho.

espionaje italia bosnia

Desde el Ministerio de Defensa de Italia negaron las acusaciones sobre una supuesta operación de inteligencia. Según dejaron trascender, el militar en cuestión se encontraba en la zona por motivos de rutina y no mantenía vínculo alguno con la delegación de Italia. Diferentes medios informaron que "la misión EUFOR Althea opera en el país balcánico con el objetivo de garantizar la seguridad y apoyar la estabilidad local".

La previa de Bosnia-Italia

El partido entre Bosnia y Herzegovina e Italia se disputará este martes 31 de marzo a las 15:45 (hora de argentina) en el estadio Bilino Polje de la ciudad de Zenica. El encuentro definirá el pase al Grupo B del Mundial 2026, donde esperan Canadá, Qatar y Suiza.

italia bosnia dzeko y tonali

Repechaje A de Europa

Italia vs. Bosnia - Martes 31 de marzo a las 15.45.

El ganador del repechaje A irá al Grupo B con Canadá, Qatar y Suiza.

Repechaje B de Europa

Suecia vs. Polonia - Martes 31 de marzo a las 15.45.

El ganador del repechaje B irá al Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez.

Repechaje C de Europa

Turquía vs. Kosovo - Martes 31 de marzo a las 15.45.

El ganador del repechaje C irá al Grupo D con Paraguay, Estados Unidos y Australia.

Repechaje D de Europa

Dinamarca vs. República Checa - Martes 31 de marzo a las 15.45.

El ganador del repechaje D irá al Grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Repechaje intercontinenal

República Democrática del Congo vs. Jamaica - Martes 31 de marzo a las 18 en el estadio Akron de Guadalajara, México.

El ganador del repechaje 1 irá al Grupo K con Portugal, Uzbekistán y Colombia.

Repechaje intercontinental 2

Irak vs. Bolivia - Miércoles 1° de abril a las 00.00 en el estadio BBVA de Monterrey, México.

El ganador del repechaje 2 irá al Grupo I con Francia, Senegal y Noruega.