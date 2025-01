En España están tras una de las joyas de River y podría llegar una oferta pronto

El talento de las divisiones inferiores de River vuelve a captar la atención internacional, y esta vez el protagonista es Ian Subiabre, un prometedor delantero de 18 años que deslumbró con su actuación en el Sudamericano Sub 20 de Venezuela. Su gol en la histórica goleada 6-0 ante Brasil lo posicionó como uno de los jugadores a seguir, y no pasó desapercibido para el Villarreal, que ya habría iniciado contactos para explorar su fichaje.

Subiabre, nacido en Comodoro Rivadavia el 1 de enero de 2007, es una de las grandes promesas surgidas de la cantera millonaria. Luego de un destacado 2024 en el que se coronó campeón con la Reserva de River y sumó minutos en la Primera División bajo la conducción de Martín Demichelis, el joven delantero ahora brilla con la Sub 20 dirigida por Diego Placente. Su participación en el Sudamericano Sub 20 no solo dejó goles, sino también una demostración de su capacidad para destacarse en competencias de alto nivel.