En medio de los rumores de mala relación, el Cholo Simeone reveló en donde ve a Julián Álvarez

La llegada de Julián Álvarez al Atlético de Madrid generó una ola de expectativas entre los hinchas colchoneros, quienes vieron en el delantero argentino una figura con el potencial de marcar la diferencia en el equipo de Diego Simeone. Sin embargo, con el correr de los partidos, la adaptación de Álvarez no ha sido sencilla, y su rendimiento ha sido objeto de debate. Las constantes variaciones en su posición en el campo han sido uno de los principales puntos de discusión, lo que llevó a Simeone a explicar su visión sobre el rol del ex River en el esquema del Atlético.

El técnico argentino detalló que, si bien Álvarez puede jugar en diferentes roles, su lugar ideal es como un jugador libre detrás del delantero principal, una posición que le permitiría aprovechar sus movimientos en ataque y su capacidad para participar en la generación de juego. "Se siente más cómodo en el medio, participando del juego. Tenemos que encontrarle el lugar a Griezmann, Sorloth, y es la manta corta", añadió, refiriéndose a la necesidad de equilibrar el equipo para acomodar a las diversas estrellas ofensivas del plantel.

Simeone 2.jpg Julián Álvarez

El augurio del Cholo Simeone para Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

A pesar de las dificultades, Simeone no oculta su entusiasmo por contar con Julián Álvarez en el Atlético. "De los futbolistas que han llegado al club, es uno de los que más contento me puso su llegada por la expectativa que me he generado. Cuando tuvimos la posibilidad, hicimos un gran trabajo para traerlo y hacerle entender que este no era solo un paso en su vida. Puede crear una historia en el Atlético", aseguró. Para el técnico, Álvarez posee las cualidades necesarias para dejar una huella en el club: "Tiene energía, trabajo, humildad y fútbol".

La llegada de Julián Álvarez también fue valorada por su experiencia y éxitos previos tanto en Europa como con la Selección Argentina, algo que Simeone no dejó de destacar: "Ganó todo en Europa y con la Selección. Entró por Lautaro Martínez y lo hizo de la mejor manera". Para Simeone, el delantero argentino representa un proyecto a largo plazo, con la esperanza de que, con el tiempo y el apoyo de sus compañeros, pueda alcanzar su máximo potencial en el club.