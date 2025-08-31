El clima en Neuquén

En vivo, Franco Colapinto en el GP de Países Bajos de la Fórmula 1

El argentino sale desde el puesto 16 en la carrera que se compite en el circuito de Zandvoort.

EN VIVO

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, enfrenta este domingo el Gran Premio de Países Bajos desde el puesto 16. El que se quedó con la pole position fue el australiano de McLaren, Oscar Piastri, que largará primero este domingo la carrera principal de Fórmula 1.

Con un tiempo de 1:08.662, el piloto australiano terminó por encima de su compañero británico Lando Norris y el neerlandés de Red Bull, Max Verstappen.

El clima, ya que hay probabilidades de lluvia, será un factor determinante en la competencia que se corre en el circuito de Zandvoort.

Incidente entre Sainz y Lawson

En el relanzamiento el Williams de Sainz y Lawson (Racing Bull) se tocaron, lo que motivó algunos problemas en sus autos. Esto favoreció al Alpine de Colapinto que pasó al 15°. En la punta de carrera, Piastri lidera sin problemas.

En la vuelta 31, otro virtual Safety Car por un elemento que habría perdido el Williams de Sainz en plena recta principal del circuito.

Se pegó Hamilton y entra el Safety Car

La Ferrari de Lewis Hamilton chocó en la salida de una de las curvas -la número 3- más peligrosas del circuito y debió ingresar el auto de seguridad. La situación fue aprovechada por todos los equipos para renovar sus neumáticos sin perder posiciones. Colapinto marcha en la posición 17.

Colapinto a boxes

En la vuelta 21, el Alpine de Franco Colapinto va a boxes para cambiar neumáticos, de blandos a la composición más dura. El argentino cae a la posición 19°.

En total son 72 giros en el GP de Países Bajos. También ingresaron Alonso, Hulkenberg y Tsunoda.

Verstappen no aguanta el ritmo de los McLaren

Mientras comienzan a caer algunas gotas sobre el circuito, sigue liderando Oscar Piastri, al tiempo que Lando Norris recupera el segundo lugar al sobrepasar a Max Verstappen. Colapinto cae a 15°, luego de una orden de equipo que le ceda el lugar a Gasly, se compañero en Alpine.

Buena largada de Max, Colapinto subió un puesto

Gran largada del Red Bull del campeón del mundo, Max Verstappen, que alcanzó a superar a Lando Norris (Mc Laren), que quedó tercero. Franco Colapinto marcha en la posición 15° en las primeras vueltas.

Para la vuelta 6, Colapinto llegó al puesto 14° tras sobrepasar a su compañero de Alpine, Pierre Gasly.

Crecen las posibilidades de lluvia a lo largo de la carrera, por lo que las estrategias serán importantes para todos los equipos.

La grilla de partida del GP de Países Bajos

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Países Bajos

El Gran Premio de Países Bajos se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.

