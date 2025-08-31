En vivo, Franco Colapinto en el GP de Países Bajos de la Fórmula 1

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, enfrenta este domingo el Gran Premio de Países Bajos desde el puesto 16. El que se quedó con la pole position fue el australiano de McLaren, Oscar Piastri, que largará primero este domingo la carrera principal de Fórmula 1.
Incidente entre Sainz y Lawson
En el relanzamiento el Williams de Sainz y Lawson (Racing Bull) se tocaron, lo que motivó algunos problemas en sus autos. Esto favoreció al Alpine de Colapinto que pasó al 15°. En la punta de carrera, Piastri lidera sin problemas.
En la vuelta 31, otro virtual Safety Car por un elemento que habría perdido el Williams de Sainz en plena recta principal del circuito.
