En vivo, Franco Colapinto en el GP de Países Bajos de la Fórmula 1

Live Blog Post

Incidente entre Sainz y Lawson

En el relanzamiento el Williams de Sainz y Lawson (Racing Bull) se tocaron, lo que motivó algunos problemas en sus autos. Esto favoreció al Alpine de Colapinto que pasó al 15°. En la punta de carrera, Piastri lidera sin problemas.

En la vuelta 31, otro virtual Safety Car por un elemento que habría perdido el Williams de Sainz en plena recta principal del circuito.