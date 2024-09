Escándalo en Chile tras la derrota ante Bolivia: Arturo Vidal furioso y memes en las redes

Desde que asumió el Tigre como DT, la selección trasandina no ganó y la crisis futbolística y de resultados se profundiza. Bolivia no sacaba los tres puntos fuera de casa desde 1993 y la víctima fue Chile, que no jugó los últimos dos Mundiales y en la última Copa América se fue en primera ronda sin hacer goles.

Las críticas a Gareca incluyen, entre varias cosas, la decisión de sacar a Ben Brereton cuando promediaba el primer tiempo y el partido estaba 0-1. El delantero de origen británico fue reemplazado por el mediocampista ofensivo Vicente Pizarro, que encima en el complemento también tuvo que salir porque le fracturaron la mandíbula.

chile meme 3.jpg

chile meme 1.jpg

Además de Gareca, otro de los apuntados es Paulo Díaz. El defensor de River tuvo una floja actuación en la doble fecha contra Argentina y Bolivia, pero en unos días será rival de Colo Colo en cuartos de final de la Copa Libertadores.

meme chile 4.jpg

Arturo Vidal fulminó a Gareca

El futbolista de Colo Colo no toleró la derrota y apuntó nuevamente contra el entrenador Ricardo Gareca, quien no ganó desde que asumió en el cargo.

El mediocampista siguió el encuentro que su país perdió ante Bolivia por 2 a 1 mediante su cuenta en un canal de streaming, lugar en donde reacciona a lo que va sucediendo y, tuvo declaraciones jugadas contra el argentino.

"Sin palabras, me duele mucho, sin sentido perder así, estar así como estamos, teniendo jugadores, pero no sé, me cuesta mucho. No entiendo la toma decisiones, se respeta porque es el entrenador, pero no entiendo el planteamiento, no entiendo a qué jugamos”, comentó una vez finalizado el encuentro.

Sin embargo, el tema levantó temperatura posteriormente: "La culpa es de la prensa, han echado a tantos entrenadores sin sentido, han cortado procesos, que podrían haber sido buenos".

"Gareca se metió en un camino muy difícil, yo nunca lo hubiese cambiado a Berizzo, como Berizzo no pescaba a la prensa, no los dejaba entrar, no sabían el equipo que iba a jugar, se le fue toda la prensa encima", sentenció.

El otro cruce del Rey al Tigre

.El futbolista de Colo Colo de Chile Arturo Vidal, ya había tenido palabras en contra de Ricardo Gareca. Las mismas se dieron tras la goleada sufrida ante Argentina.

"Este huevón no ve la Libertadores. Parece que sólo ve los partidos del fútbol argentino", manifestó en relación a los jugadores que fueron titulares en “La Roja” ante Argentina.

Con el ingreso de Carlos Palacios, compañero suyo en el "Cacique", Vidal expresó: "¡Dénsela a Carlitos, po! Es el único que puede manejar la pelota".

También fue duro con la tardanza en los cambios por parte del cuerpo técnico: "Tenés que hacer tres cambios ahora ya. Tienen que calmarse en la cancha. Tiene que dejar de inventar (por Gareca), si el fútbol es muy sencillo. Lo único que falta es que haga seis cambios".